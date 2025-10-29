scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 29 October 2025: मूलांक 1 वाले सहकर्मियों का विश्वास जीतेंगे, वरिष्ठों से भेंट के अवसर बढ़ेंगे

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 29 October 2025: लाभ का प्रतिशत उम्मीद से अच्छा रहेगा. महत्वपूर्ण कार्य गति पाएंगे. निर्णय पक्ष में बनेंगे. भवन वाहन की अभिलाषा को बल मिलेगा. परिजन सहयोगी होंगे. विभिन्न मामले पक्ष में बने रहेंगे.

नंबर 1- 29 अक्टूबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 3 है. अंक 1 के लिए आज का दिन श्रेष्ठ फलकारी है. सकारात्मक परिणामों से उत्साह बढ़ा रहेगा. लाभ का प्रतिशत उम्मीद से अच्छा रहेगा. महत्वपूर्ण कार्य गति पाएंगे. निर्णय पक्ष में बनेंगे. भवन वाहन की अभिलाषा को बल मिलेगा. परिजन सहयोगी होंगे. विभिन्न मामले पक्ष में बने रहेंगे. वरिष्ठों से भेंट के अवसर बढ़ेंगे. सुख सौख्य साझा करेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति तेजी के साथ संतुलन भी बेहतर बनाए रखते हैं. बड़े उद्योग व संस्थान के प्रमुख होते हे. सुनियोजित ढंग से कार्य करते हैं. आज इन्हें लक्ष्य स्पष्ट बनाए रखना है. योजनाओं को गति देंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. बड़प्पन दिखाएंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक मामलों में पहल बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में तेजी व उछाल बनी रहेगी. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. आत्मविश्वास से काम लेंगे. योजनाएं संवार लेंगी. सहकर्मियों का विश्वास जीतेंगे. महत्वपूर्ण विषयों में समय देंगे. वरिष्ठजन प्रसन्न होंगे. आत्म अनुशासन बढ़ाएंगे. प्रबंधकीय गतिविधियों पर ध्यान देंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक पक्ष मजबूत बना रहेगा. रिश्तों में सकारात्मकता रहेगी. प्रेम स्नेह पर जोर बनाए रहेंगे. परिवार में त्याग समर्पण का भाव रहेगा. संबंध मधुर होंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. अतिथि आगमन संभव है.

हेल्थ एंड लिविंग- निजता के प्रयास बढ़ाएंगे. उत्साह मनोबल बढ़त पर रहेगा. भावनात्मक विषयों में संतुलन रखेंगे. स्वास्थ्य से समझौता नहीं करेंगे.

फेवरेट नंबर-  1 2 3 4 5 7

फेवरेट कलर्स- पिस्ता कलर

एलर्ट्स- आलस्य व बड़बोलेपन से दूर रहें. वचन बनाए रखें.

