Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 29 November 2025: मूलांक 9 वाले प्रबंधन बेहतर बनाए रखेंगे, करीबियों का भरोसा जीतेंगे

नंबर 9- 29 नवंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. अंक 9 के लिए आज का दिन साधारण है. कामकाज में औसत परिणाम बनेंगे. समकक्ष सहयोगी रहेंगे. व्यक्तिगत विषयों में उतावली की स्थिति से बचें. मित्रों के साथ वक्त बीतेगा. सहज गति बनाए रखेंगे. कारोबारी गतिविधियां नियंत्रण में रहेंगी. रिश्तों को संवारेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति टीम के नेतृत्व में सहज होते हैं. पहल पराक्रम में आगे रहते हैं. आज इन्हें बड़़प्पन रखना है. कार्य व्यवस्था पर फोकस बढ़ाएंगे. व्यापार में समन्वय बनाए रखेंगे. घर परिवार में सुख साझा करेंगे. हर्ष आनंद बना रहेगा. लाभ पूर्ववत् बनाए रखेंगे. भावनात्मक मामले सहज रहेंगे. करीबियों को साथ लेकर चलें.

मनी मुद्रा- कामकाजी लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं. आर्थिक विषयों में सजग रहें. प्रबंधकीय गतिविधियों पर जोर दें. महत्वपूर्ण मामलों में आत्मविश्वास बढ़ाए रखें.योग्यता प्रदर्शन संवरेगा. अधिनस्थों पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. मेलजोल का प्रयास रखेंगे. सक्रियता बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में रुटीन स्थिति रहेगी. अपनों पर ध्यान बनाए रखें. मन के मामले पूर्ववत् रहेंगे. सुख सुविधाएं बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत संबंध सुधरेंगे. प्रस्तावों में धैर्य दिखाएंगे. निजी जीवन में परस्पर विश्वास की भावना बढ़ाए रखें. मित्र सहयोगी होंगे. प्रेम में संतुलन रहेगा.

हेल्थ एेंड लिविंग- दिनचर्या में सजगता बढ़ाएं. अतिउत्साह में न आएं. योग व्यायाम बनाए रखेंगे. खानपान में सुधार लाएंगे. स्वास्थ्य संकेतों को नजरअंदाज न करें.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 8 9

फेवरेट कलर्स- गेंहुंआ

एलर्ट्स- जोखिम उठाने व बहकावे से बचें. दबाव में न आएं. बजट से चलें.

