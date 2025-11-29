Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 29 November 2025: मूलांक 8 वाले अधिकारियों का साथ पाएंगे, ये है लकी नंबर

नंबर 8- 29 नवंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. अंक 8 के लिए आज का दिन इच्छापूर्ति में सहयोगी है. विविध परिणाम पक्ष में बनाए रखेंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. सभी का ख्याल रखेंगे. प्रेम और विश्वास से रिश्ते संवारेंगे. संबंधों में सकारात्मकता रहेगी. सामंजस्यता पर जोर देंगे. मधुर व्यवहार रखेंगे. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. कार्यक्षेत्र में कर्मठ रहेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में प्रयास बढाएंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति विशेषज्ञता पाने में सबसे आगे होते हैं. बारीकियों को बखूबी समझते हैं. आज इन्हें बड़ों का सानिध्य बनाए रखना है. चर्चा संवाद पर ध्यान बढ़ाना है. संस्कारों को बल देंगे. जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर अनुपालन अनुशासन बनाए रखेंगे. करियर व्यापार अपेक्षा से अच्छा रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करेंगे. अनुबंधों में रुचि दिखाएंगे. अधिकारियों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. अवसरों की अधिकता रहेगी. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बनाए रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों की भावनाओं का आदर सम्मान रखेंगे. परिजनों व बड़ों की बात को सुनेंगे. रिश्तों में मिठास रखेंगे. सभी का प्रसन्नता बढ़ाएंगे. साथीगण सहयोग रखेंगे. श्रेष्ठ जनों का आगमन संभव है. सुख सौख्य बल पाएगा. प्रेम स्नेह के मामले सुखद रहेंगे. भेंट पर जोर बनाए रखें.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व संवार पाएगा. खानपान प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य लाभ बना रहेगा. साज संवार बढ़ाएंगे. भव्यता पर जोर रखेंगे. मनोबल ऊंचा होगा.



फेवरेट नंबर- 2 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- नीलम के समान

एलर्ट्स- अतार्किक बातों से से दूरी रखें. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं.

