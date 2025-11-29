Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 29 November 2025: मूलांक 7 वाले अपनों का सहयोग बनाए रहेंगे, सकारात्मक वातावरण रहेगा

नंबर 7- 29 नवंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 7 के लिए उत्तम स्थिति को बनाए रखने वाला है. कामकाजी मामलों में आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. क्षमता प्रदर्शन में संवार बढ़ेगी. लाभ बेहतर बनाए रखेंगे. सहजता से आगे बढेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. कामकाज में सक्रियता बढ़ेगी. परिणामों से उत्साहित होंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति लक्ष्य पूरा करने में सबसे आगे होते हैं. वचन को निभाते हैं. व्यवस्था के प्रति समर्पित होते हैं. साहसी होते हैं. आज इन्हें धैर्य और धर्म का पालन बनाए रखना है. मनोबल ऊंचा बनाए रखेंगे. कार्ययोजनाओं को गति देंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. बड़प्पन बनाकर रखेंगे. तेजी दिखाएंगे.

मनी मुद्रा- सृजनात्मक कार्यों में रुचि दिखाएंगे. महत्वपूर्ण प्रयास गति पाएंगे. कारोबारी योजनाएं संवार लेंगी. सहकर्मियों का विश्वास रहेगा. विविध विषयों में समय देंगे. प्रयास बनाए रखेंगे. वरिष्ठजन प्रभावित होंगे. प्रबंधकीय गतिविधियों पर ध्यान देंगे. काम से काम रखेंगे. सक्रियता से आगे बढ़ते रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में प्रेम और स्नेह का वातावरण बनाए रखेंगे. सबके सहयोग और समर्पण से रिश्ते मधुर होंगे.घर परिवार में सामंजस्यता बनाए रखेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. अतिथि आगमन की संभावना बनी रहेगी. सहकारिता व सहजता बनाए रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यवहारिक नजरिया रहेगा. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. निजता के प्रयास बढ़ाएंगे. उत्साह मनोबल बढ़त पर रहेगा. भावनात्मक विषयों में संतुलन रखेंगे. स्वास्थ्य से समझौता नहीं करेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- लहसुनिया

एलर्ट्स- जोखिम न उठाएं. लोभ प्रलोभन से बचें. धूर्तजन से सजग रहें.

---- समाप्त ----