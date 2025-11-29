Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 29 November 2025: मूलांक 6 वाले स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, न करें ये एक गलती

नंबर 6- 29 नवंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. अंक 6 के लिए आज का दिन सुख वृद्धि को बनाए रखने वाला है. चहुंओर अनुकूलन बनाए रखेंगे. अपनों पर सकारात्मक प्रभाव बढ़ेगा. निजी मामलों में नीति नियमों का पालन करेंगे. सफलता का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. पेशेवर प्रभावशाली रहेंगे. मित्रगण सहायक होंगे. परिजनों के साथ सहयोग से लक्ष्य की ओर बढ़त बनाए रखेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्तियों में सूक्ष्मतम बदलावों को समझने और अपनाने की गहरी समझ होती है. प्रकृति से जुड़ाव बनाए रखते हैं. आज इन्हें स्पष्टता बनाए रखना है. घर परिवार का सहयोग रहेगा. माहौल के अनुरूप गति बनाए रखेंगे.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- करियर कारोबार पर फोकस बढ़ा रहेगा. लक्ष्यों को साधने में सफल होंगे. करियर व्यापार पर फोकस बढ़ाएंगे. अधिकारी वर्ग सहयोगी रहेगा. पेशेवर प्रभावी रहेंगे. सलाहकारों से सानिध्य बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. निजी प्रयासों में गति आएगी. संकोच दूर होगा.

पर्सनल लाइफ- मन के रिश्तों में मधुरता रहेगी. नवीन गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. संबंधों में शुभता बढ़ेगी. साथीगणों का सहयोग समर्थन पाएंगे. सामंजस्य बना रहेगा. छोटी बातों को अनदेखा करेंगे. प्रेम स्नेह बढ़ेगा. आपसी विश्वास को बल मिलेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- जीवन सुखद रहेगा. साख सम्मान बढ़ेगा. सुविधाओं में वृद्धि होगी. सुख संचार बना रहेगा. मेहमान घर आएंगे. उत्साह मनोबल से आगे बढेंगे. आकर्षण अनुभव करेंगे.



फेवरेट नंबर- 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- सिल्वर

एलर्ट्स- व्यर्थ वार्तालाप से बचें. जोखिम न उठाएं. सूझबूझ से बात रखें.

---- समाप्त ----