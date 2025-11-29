Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 29 November 2025: मूलांक 5 वाले लोगों की बातों में नहीं आएंगे, जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे

नंबर 5- 29 नवंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. अंक 5 के लिए आज का दिन शुभ सूचनाओं में वृद्धि करने वाला है. आर्थिक मामलों में बेहतर स्थिति बनी रहेगी. उच्च बौद्धिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. करियर कारोबार में उपलब्धियां बढ़ेंगी. योजनागत प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. विविध मामलों में आज्ञा बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों मामलों में प्रतिभा प्रदर्शन संवार पर बना रहेगा. अंक 5 के व्यक्ति अन्य की खूबियों और कमियों को समझने और इस्तेमाल करने में निपुण होते हैं. आज इन्हें मनोबल ऊंचा बनाए रखेंगे. वातावरण में अनुकूलन रहेगा. संबंधों में मिठास बढ़ाएंगे. व्ववस्था में सहजता लाएंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर व्यवस्था पर फोकस रखेंगे. सूझबूझ से परिणाम साधेंगे. विविधि विषयों में शुभता बनी रहेगी. कामकाज में तैयारी बढ़ाएंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. करियर व्यापार में लाभ और विस्तार बल पाएंगे. सहकर्मियों का सहयोग बढ़ेगा. चर्चा संवाद बेहतर होगा. रुटीन में संवार बनी रहेगी.

पर्सनल लाइफ- अपनों का भरोसा पाएंगे. मन की बात कहने में सहजता बनाए रहेंगे. प्रेम स्नेह के मामले संवार पर बने रहेंगे. परिजनों से जरूरी बात कह पाएंगे. सहज भेंट की स्थिति रहेगी. अपनों में निकटता बढ़ेगी. व्यक्ति विशेष के प्रति लगाव रहेगा. मनोरंजन के अवसर बनेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- शैली प्रभावपूर्ण रहेगी. खानपान आकर्षक रहेगा. वाणी व्यवहार संवारेंगे. घर की साज संवार बढ़ाएंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. उत्साहित रहेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर्स- फिरोजी

एलर्ट्स- आत्मनियंत्रण रखें. निवेश पर अंकुश बढ़ाएं. कमतर से दूरी बनाएं.



