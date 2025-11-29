Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 29 November 2025: मूलांक 4 वालों को साख प्रभाव में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

नंबर 4- 29 नवंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 4 के लिए शुभता को बनाए रखेगा. कार्ययोजनाओं को सूझबूझ से आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य साधने में सफल रहेंगे. धार्मिक कार्यों में रुचि बनी रहेगी. कार्य व्यापार पर नियंत्रण रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक होगा. प्रबंधन व प्रशासन से जुड़ाव रखेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. रहन सहन प्रभावी बना रहेगा. राहु के अंक 4 के व्यक्तियों की सोचने विचारने की क्षमता बहुत तेज होती है. अल्पावधि में अप्रत्याशित बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं. अच्छे साथी सहयोगी व मददगार होते हैं. आज इन्हें कार्यगति पर जोर रखना है. आकर्षण अनुभव करेंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंंगे.

मनी मुद्रा- महत्वपूर्ण कार्य अपेक्षित गति बनाए रखेंगे. कामकाजी प्रयास बेहतर होंगे. वरिष्ठों से तालमेल रखेंगे. चर्चा में प्रभावी रहेंगे. वित्तीय मामले सधेंगे. लाभ बेहतर रहेगा. पेशेवरता बढ़ाएंगे. सबसे सामंजस्य रहेगा. परिणाम अनुकूल रहेंगे. इच्छित सफलता पाएंगे. पेशेवर कोशिशें बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक प्रदर्शन संवरेगा.

पर्सनल लाइफ- प्रेम और विश्वास बढ़ा रहेगा. साथीगण सहयोगी होगी. मित्रों की बात ध्यान से सुनेंगे. बड़प्पन की सोच रखेंगे. प्रियजनों के साथ सुख साझा करेंगे. सुख सौख्य बढ़ाएंगे. सबके हितों का ध्यान रखेंगे. भेंटवार्ता बनी रहेगी. सुखद पल बिताएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सकारात्मकता बढ़ी रहेगी. साक्षात्कार में अपेक्षा से बेहतर रहेंगे. शारीरिक दोष दूर होंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. घर की साज संवार बढ़ाएंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा बना रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 6 7 8

फेवरेट कलर्स- गेंहुंआ

एलर्ट्स- आत्मनियंत्रण बढ़ाएं. निंदा से प्रभावित न हों. नजरिया बड़ा बनाए रखें.

