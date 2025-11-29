scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 29 November 2025: मूलांक 3 वालों का उद्योग व्यवसाय संवारेंगा, आत्मविश्वास से आगे बढे़गे

Numerology Number 3 Prediction, Aaj ka Mulank 3 29 November 2025: व्यक्तिगत मामलों में अपेक्षा से अच्छा करेंगे. महत्वपूर्ण लक्ष्य साधेंगे. परिजन सहयोगी होंगे. पेशेवर मामले सामान्य रहेंगे. कामकाज में अनुशासन बढ़ाएंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे.

नंबर 3- 29 नवंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. अंक 3 के लिए आज का दिन शुभदायी बना हुआ है. घर परिवार में हर्ष का वातावरण बना रहेगा. व्यक्तिगत मामलों में अपेक्षा से अच्छा करेंगे. महत्वपूर्ण लक्ष्य साधेंगे. परिजन सहयोगी होंगे. पेशेवर मामले सामान्य रहेंगे. कामकाज में अनुशासन बढ़ाएंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. सभी से मधुर संबंध रहेंगे. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा. आस्था विश्वास को बल मिलेगा. लंबित मामलों में धैर्य दिखाएंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति नियमों के पालन में आगे होते हैं. अनुशासित होते हैं. व्यवस्थित ढंग से कार्य करने में विश्वास रखते हैं. आज इन्हें लक्ष्य पूरे करने पर बल बनाए रखना है. व्यवस्था पर नजर बनाए रखें.

मनी मुद्रा- अधिकारियों से तालमेल बढ़ाने का प्रयास रहेगा. सबका सहयोग बना रहेगा. कामकाज में उचित गति बनाए रखें. सूझबूझ और सामंजस्य बढ़ाएंगे. आर्थिक प्रयास सहज रहेगा. रुटीन पर जोर देंगे. सजगता से आगे बढ़ेंगे. अनोखा करने के भाव से बचें. अवसरों को भुनाएंगे. पेशेवरता और प्रभाव रहेगा.

पर्सनल लाइफ- सम्मान का भाव रखें. स्वजनों के लिए प्रयासरत रहें. स्वजनों का विश्वास बनाए रखेंगे. संबंधियों से सहजता बढ़ेगी. अपनों का ध्यान रखेंगे. रिश्तों का आदर करेंगे. व्यवहारिक संतुलन बढ़ाएंगे. परिवार का सहयोग बना रहेगा. नम्रता बनाए रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- कार्यगति रुटीन रहेगी. सहज प्रस्ताव पाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सक्रियता से कार्य करेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रखेंगे. समन्वय से आगे बढ़ते रहें.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- पीतांबरी

एलर्ट्स- पूर्वाग्रह व भ्रम से बचें. प्रबंधन पर जोर दें. अहंकार मे न आएं.

