Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 29 November 2025: मूलांक 2 वालों के सकारात्मक परिणाम बनेंगे, धर्म धैर्य से काम लेंगे

नंबर 2- 29 नवंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. अंक 2 के लिए आज का दिन शुभकारी है. यादगार लम्हों को सहेजने व संवारने के प्रयास बनाए रखेंगे. लाभ बढ़त पर बना रहेगा. सुखद परिस्थितियां से उत्साहित रहेंगे. विविध निर्णय पक्ष में बनेंगे. भवन वाहन की इच्छा को बल मिलेगा. भेंट के अवसर बढ़ेंगे. सुख सौख्य साझा करेंगे. कामकाज में सहजता शुभता रहेगी. विभिन्न कार्यों को गति देंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति सहजता से कार्य करते हैं. निजी कार्यों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाते हैं. भावनात्मक चर्चाओं में उत्साही होते हैं. आज इन्हें नेतृत्व पर जोर बनाए रखना है. सहयोग रहेगा. भौतिक वस्तुओं में रुचि दिखाएंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर श्रेष्ठता का भाव बनाए रखेंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. तेजी से आगे आने की सोच होगी. करियर व्यापार में लाभ प्रतिशत संवरेगा. अनुभवियों का साथ पाएंगे. परस्पर सामंजस्य रहेगा. बड़े प्रयासों के लिए प्रेरित होंगे. कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. सभी का समर्थन बना रहेगा.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. उत्सव आयोजन में प्रमुखता से शामिल होंगे. निजीजीवन खुशहाल रहेगा. रक्त संबंध मजबूत होंगे. परिवार में सुख सौख्य से रहेंगे. प्रियजनों का साथ मिलेगा. आकर्षण अनुभव करेंगे. जरूरी बात साझा कर पाएंगे. व्यवहार में मिठास बढ़ेगी. रिश्ते संवार लेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सबका आदर सम्मान बना रहेगा. अनकूलन बढ़ेगा. हितलाभ के मौके बनेंगे. रहन सहन पर ध्यान देंगे. उत्साह से कार्य करेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 2 7 8

फेवरेट कलर्स- बेबी ब्लू

एलर्ट्स- अतिभावुकता व अफवाह में न आएं. आलस्य से बचें. बड़बोलेपन से दूर रहें.

