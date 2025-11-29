scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 29 November 2025: मूलांक 1 वालों का कार्य व्यापार प्रभावी बना रहेगा, खानपान आकर्षक रहेगा

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 29 November 2025: निर्णय क्षमता को बढ़ावा मिलेगा. आर्थिक लाभ के अवसर बनेंगे. भ्रमण मनोरंजन में रुचि बनाए रखेंगे. परिजन परस्पर जुड़ाव बढ़ाएंगे. कार्ययोजनाएं संवार लेंगी.

नंबर 1- 29 नवंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 1 के लिए वांछित परिणाम बनाए रखने वाला है. प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर बनाए रखेंगे. निर्णय क्षमता को बढ़ावा मिलेगा. आर्थिक लाभ के अवसर बनेंगे. भ्रमण मनोरंजन में रुचि बनाए रखेंगे. परिजन परस्पर जुड़ाव बढ़ाएंगे. कार्ययोजनाएं संवार लेंगी. सफलता बढ़त पर रहेगी. सभी का साथ विश्वास पाएंगे. मित्रों व समकक्षों से भेंट होगी. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति सभी क्षेत्रों में सहज संतुलन बनाए रखते हैं. नवीनता और पुरातन के मध्य सामंजस्य बनाकर चलते हैं. इन्हें आज भेंट वार्ताओं में सहयोग मिलेगा. लक्ष्य साधने का प्रयास बढ़ाएंगे. कामकाज में अधिकाधिक समय देंगे.

मनी मुद्रा- अधिकारीगण व समकक्ष सहयोगी होंगे. कार्य व्यापार प्रभावी बना रहेगा. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. आर्थिक फोकस रखेंगे. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. परंपरागत कार्य आगे बढ़ाएंगे. रुटीन संवारेंगे. प्रबंधन में आगे बने रहेंगे. भावनात्मकता पर अंकुश रखेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. व्यापार में सहजता रहेगी.

पर्सनल लाइफ- व्यक्तिगत मामलों में धैर्य बनाए रखेंगे. करीबियों और परिजनों का भरोसा बनाए रखने का प्रयास रहेगा. सुखद आश्चर्य के अवसर बनेंगे. मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा. चर्चा में स्पष्टता रखेंगे. स्वजनों की खुशी बनाए रखेंगे. प्रेम व स्नेह के मामले संवार पाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- विपक्षी असरहीन रहेंगे. निजी प्रयास बेहतर बनेंगे. मनोबल ऊंचा रखेंगे. रहन सहन प्रभावी रहेगा. आदतों में सुधार लाएंगे. योग प्राणायाम बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 7  

फेवरेट कलर्स- डार्क ब्राउन

एलर्ट्स- सक्रियता व सजगता बढ़ाएं. दिखावे में न आएं. सजग रहें. 

---- समाप्त ----
