Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 28 September 2025: मूलांक 8 वाले सकारात्मक चर्चा संवाद बढ़ाएंगे, भेंट संवाद की कोशिश बनी रहेगी

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 28 सितंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 1 है. अंक 8 का आज का दिन शुभदायी है. कार्य व्यवसाय पर जोर देंगे. परिवार का समर्थन रहेगा. पद प्रतिष्ठा और पदोन्नति पाएंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. रिश्तों को मजबूत बनाएंगे. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. भावनात्मक मामलों में प्रभावी बने रहेंगे. घर परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा. शनि के अंक 8 के व्यक्ति सबके हित की भावना रखते हैं. अपना नुकसान उठाकर भी लोगों को हेल्प करते हैं. इन्हें आज विनम्र बने रहना है. बड़ों से तालमेल रखना है. निरंतरता पर जोर बढ़ाएं. संबंधों पर ध्यान दें.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बना रहेगा. विविध प्रयासों में सक्रियता बढ़ाएंगे. सहकर्मियों का भरोसा बनाए रखेंगे. कामकाज में भटकाव से बचेंगे. सकारात्मक चर्चा संवाद बढ़ाएंगे. कार्य व्यवसाय में सहज रहेंगे. करियर कारोबार में रुटीन परिणाम बनेंगे. पद प्रतिष्ठा का ख्याल रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक प्रदर्शन में सहज रहेंगे. अपनों से जरूरी बात कह पाएंगे. चर्चा के लिए उचित अवसर का इंतजार करेंगे. स्वजनों में सामंजस्य रहेगा. पूर्व मामले पक्ष में बने रहेंगे. निजी विषयों में धैर्य दिखाएंगे. अपनों से तालमेल बढ़ेगा. रिश्ते संवार पाएंगे. समझौतों का सम्मान करेंगे. रिश्ते बेहतर होंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- वरिष्ठों का साथ बना रहेगा. संतुलि व्यवहार बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. सुविधाओं पर फोकस रहेगा. भेंट में सहज रहेंगे. सेहत सामान्य रहेगी.

फेवरेट नंबर- 1 2 5 6 8 9

फेवरेट कलर- बैंगनी

एलर्ट्स- बहस विवाद में न आएं. आदर सम्मान बढ़ाएं. मित्रों का साथ रखें.

