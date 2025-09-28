Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 28 September 2025: मूलांक 7 वाले आर्थिक प्रयास तेज होंगे, लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 28 सितंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 7 के लिए सभी मामलों को साधने में सहयोगी है. अनुभवियों का साथ पाएंगे. करियर व्यापार में सुखद स्थिति रहेगी. व्यवहार में स्पष्टता बढ़ेगी. वरिष्ठों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. अनुशासन अनुपालन पर जोर रखेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में सक्रियता आएगी. संबंधों को निभाने में प्रभावी रहेंगे. व्यवस्था में रुचि बढ़ाएंगे. विविध प्रयास तेज होंगे. व्यक्तित्व को बल मिलेगा. केतु के अंक 7 के व्यक्ति विश्वस्त होते हैं. करीबी मित्रों पर भरोसा रखते हैं. आज इन्हें तेजगति से काम लेना है. सक्रियता बनाए रखना है. जोखिम उठाएंगे. रुटीन बेहतर होगा.

मनी मुद्रा- अधिकारियों से भेंट होगी. साख प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी. वाणिज्यिक अवसरों का लाभ उठाएंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवारेंगे. आर्थिक प्रयास तेज होंगे. कार्यक्षेत्र में सकारात्मक परिणाम बनेंगे. विभिन्न स्त्रोतों से आय बढ़ेगी. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. व्यवस्था की अनदेखी से बचेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों में आपसी मतभेद कम होंगे. प्रेम और स्नेह को बढ़ावा मिलेगा. चर्चा में भरोसा बढ़ेगा. परिवार में विश्वास बनाए रहेंगे. मेल मुलाकात के अवसर बढ़ेंगे. संबंधों में सक्रियता बनी रहेगी. स्वजनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे. हर्ष आनंद से रहेंगे. रिश्तों में उत्साह रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- वाणी व्यवहार में स्पष्टता बनाए रहेंगे. हर्ष उत्साह से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. शारीरिक असहजताएं दूर हांगी. मनोबल रखेंगे.



फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर- धूसर

एलर्ट्स- कमतर से दूर रहें. व्यर्थ बातों पर ध्यान न दें. जनहित की सोचें.

