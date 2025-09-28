scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 28 September 2025: मूलांक 6 वालों का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, न करें ये एक गलती

Numerology Number 6 Prediction, Aaj ka Mulank 6 28 September 2025: अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी न करें. भावावेश में निर्णय लेने से बचें. चर्चाओं में सजग रहें. अपनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने का प्रयास करें.

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 28 सितंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 1 है. अंक 6 के लिए आज का दिन मध्यम फलदायी है. जिद व दिखावे में आने से बचें. सीख सलाह बनाए रखें. विनय विवेक और सूझबूझ से कार्य करें. कार्य व्यापार में तालमेल बना रहेगा. अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी न करें. भावावेश में निर्णय लेने से बचें. चर्चाओं में सजग रहें. अपनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने का प्रयास करें. कार्य व्यापार में सक्रियता रहेगी. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति यश वैभव बनाए रखते हैं. लोगों को प्रभाव में लेने का प्रयास करते हैं. आज इन्हें अनुशासन रखना है. कला कौशल में रुचि बढ़ाएं. आत्मविश्वास से कार्य करें. स्वजनों का सहयोग मिलेगा. संकोच बना रहेगा.

मनी मुद्रा- कामकाज में रुटीन पर ध्यान देंगे. समता समन्वय और संतुलन बनाए रखेंगे. जोखिमपूर्ण कार्यों से दूरी रहेगी. नियमों पर फोकस रखेंगे. वरिष्ठों के निर्देशों का पालन करेंगे. पेशेवर कामकाज में रुचि रखेंगे. पद प्रतिष्ठा के लिए प्रयासरत रहेंगे. लाभ प्रभाव साधारण रहेंगे. सहकर्मियां का सहयोग मिलेगा.

पर्सनल लाइफ- प्रेम प्रदर्शन में विनम्रता बनाए रहेंगे. प्रियजनों का साथ एवं सहयोग रहेगा. परिजन से बनाकर चलेंगे. मित्र उत्साहित रखेंगे. अन्य के लिए आदर सम्मान बनाए रखें. व्यक्तिगत विषयों में रुचि रहेगी. रिश्तों को जोडे़ रखेंगे. भेंटवार्ता बढ़ाएं. मन के मामले संतुलित रहेंगे. परस्पर भरोसा बढ़ाएं.

हेल्थ एंड लिविंग- संसाधनों को बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. जिम्मेदारी उठाएंगे. वचन निभाएंगे. विश्वसनीयता बनाए रहेंगे. रहन सहन पर जोर होगा.

फेवरेट नंबर-  1 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर्स- मरून 

एलर्ट्स- दिखावे से बचें. ठगों से सावधान रहें. चाटुकारों से बचें.

---- समाप्त ----
