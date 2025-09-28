Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 28 September 2025: मूलांक 5 वालों के संबंधों में सुधार आएगा, जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 28 सितंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 1 है. अंक 5 के लिए आज का दिन मनोकामनाओं को मूर्तरूप देने में सक्षम रहेंगे. घर में हर्ष आनंद बना रहेगा. चहुंओर अपेछित परिणाम बनेंगे. कामकाज में प्रभावशीलता रखेंगे. उद्योग व्यापार के मामले साधेंगे. रचनात्मक प्रयासों को गति देंगे. लाभ प्रतिशत बढ़त पर बनाए रहेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन आकर्षक रहेगा. इच्छित सफलताएं पाएंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति में तार्किकता व सांख्यिकीय समझ अच्छी होती है. अच्छे डाटा विश्लेषक होते हैं. वित की महत्ता को समझते हैं. आज इन्हें अवसर भुनाने हैं. रिश्तों पर जोर दें. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. सक्रियता बनी रहेगी. शुभता का संचार रहेगा.

मनी मुद्रा- नीतिगत फैसले लेने में आगे रहेंगे. व्यवस्था एवं नियम में भरोसा बढ़ा रहेगा. योजनाओं को गति देंगे. चर्चा संवाद पर जोर होगा. जिम्मेदारों से सानिध्य रखेंगे. सीख सलाह बढ़ाएंगे. आर्थिक वाणिज्यिक व्यवस्था में सहज रहेंगे. लाभ प्रभाव बना रहेगा. प्रतिस्पर्धा में तैयारी बढ़ाएंगे. प्रबंधन संवार पाएगा.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में मधुरता रहेगी. संबंधों में सुधार आएगा. प्रेम स्नेह एवं बड़प्पन बनाए रखेंगे. प्रियजनों एवं मित्रों का साथ पाएंगे. घर परिवार में सबकी मदद मिलेगी. अपनों को सहयोग देंगे. परिजनों की भावनाओं का आदर करेंगे. इच्छाओं का सम्मान करेंगे. सजगता बनाए रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- जीवनशैली आकर्षक बनी रहेगी. योजनाओं में उत्साह से कार्य करेंगे. साज संवार बढ़ाएंगे. विविध विषयों में गति लाएंगे. मनोबल बढा रहेगा.



फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 8

फेवरेट कलर्स- पिस्ता कलर

एलर्ट्स- संपर्क संवाद संवारें. भेंट पर बल दें. समय पर कार्य करें.

---- समाप्त ----