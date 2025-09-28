scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 28 September 2025: मूलांक 4 वाले अपेक्षा से अच्छे रहेंगे, धैर्यपूर्वक आगे बढ़ेंगे

Numerology Number 4 Prediction, Aaj ka Mulank 4 28 September 2025: तैयारी में आगे रहेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रहेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन संवरेगा. नवीन प्रयासों में आगे रहेंगे. साहस पराक्रम और लाभ बेहतर बना रहेगा.

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 28 सितंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 4 के लिए मंगलकारी है. मित्रों और करीबियों की सहायता से उच्च परिणाम पाएंगे. सूझबूझ व सहकारिता से आगे बढ़ेंगे. योजनाओं में गति रहेगी. लक्ष्य साधने में सफल रहेंगे. उल्लेखनीय कार्यां को बनाए रखेंगे. सकारात्मक नजरिया रखेंगे. पेशेवर अपेक्षाकृत अच्छा करेंगे. बड़े लक्ष्य पाने में सहजता रहेगी. करियर व्यापार में सफलता बढ़ेगी. लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. महत्वपूर्ण अवसर भुनाएंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन श्रेष्ठ रहेगा. राहु के अंक 4 के व्यक्ति तेजी से लक्ष्य पाने की कोशिश बनाए रखते हैं. अवसर भुनाने में माहिर होते हैं.  आज इन्हें आर्थिक प्रयासों में गति बनाए रखना है.

मनी मुद्रा- विभिन्न कार्यों को सभी से तालमेल बढ़ाएंगे. योग्यजनों को प्रस्ताव प्राप्त होंगे. योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. वरिष्ठों से तालमेल रहेगा. जिम्मेदारी निभाएंगे. तैयारी में आगे रहेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रहेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन संवरेगा. नवीन प्रयासों में आगे रहेंगे. साहस पराक्रम और लाभ बेहतर बना रहेगा.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में अपेक्षा से अच्छी स्थिति में रहेंगे. संबंधियों में प्रभाव व प्रतिष्ठा बनाए रहेंगे. प्रेम स्नेह के बल पर अपनों का साथ सहयोग पाएंगे. मित्र समर्थन बढ़ाएंगे. सीख सलाह पर जोर देंगे. हर्ष आनंद बना रहेगा. पारिवारिक विषयों में सक्रियता रहेगी. निजी जीवन में सामंजस्य रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- करीबियों की बात सुनेंगे. धैर्यपूर्वक आगे बढ़ेंगे. अनुकूलता रहेगी. सुविधाएं बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा. मनोबल बढ़ेगा.
 
फेवरेट नंबर-  1 2 4 5 6 7  

फेवरेट कलर- गोमेद समान

एलर्ट्स- व्यवस्था रखें. सजगता से काम लें. तर्कशील रहें.

