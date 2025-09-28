scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 28 September 2025: मूलांक 3 वाले छोटों की अनदेखी से बचेंगे, पद प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे

Numerology Number 3 Prediction, Aaj ka Mulank 3 28 September 2025: बड़़ों की सुनेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. व्यवस्था को बल मिलेगा. भेंट संवाद में प्रभावी रहेंगे. प्रबंधन के मामले संवार पाएंगे.

Advertisement
X
three horoscope
three horoscope

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 28 सितंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 3 के लिए अतिशुभकारी है. आवश्यक मामलों में गति आएगी. साहस पराक्रम से राह बनाएंगे. महत्वपूर्ण मामलों में पहल बढ़ाएंगे. उल्लेखनीय प्रयासों से सभी प्रभावित होंगे. पेशेवर स्थिति मजबूत बनी रहेगी. निजी संबंधों में स्पष्टता बढ़ेग. कामकाजी लोगों को जोड़ने का प्रयास होगा. परिस्थितियों पर नियंत्रण रहेगा. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति भावनात्मक मजबूत होते हैं. अन्य के दबाव में आसानी से नहीं आते हैं. साहस से हर स्थिति का मुकाबला करते हैं. आज इन्हें आत्मनियंत्रण बढ़ाकर रखना है. बड़ों का सानिध्य बढ़ाएंगे. परंपरा संस्कार बनाए रखेंगे. छोटों की अनदेखी से बचेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर विषयों में तेजी से आगे आएंगे. आर्थिक अवसर भुनाएंगे. लाभ में वृद्धि का प्रयास बना रहेगा. पेशेवर मामले प्रभावी बनेंगे. कार्य व्यापार पर ध्यान देंगे. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे. बड़़ों की सुनेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. व्यवस्था को बल मिलेगा. भेंट संवाद में प्रभावी रहेंगे. प्रबंधन के मामले संवार पाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 2 वाले कामकाज में सकारात्मकता बनाए रखेंगे, धैर्य बनाए रखें 
मूलांक 1 वाले अधिकारीगण प्रसन्न रहेंगे, उत्साह मनोबल ऊंचा रखेंगे 
मूलांक 9 वालों की जीवनशैली संवरेगी, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
मूलांक 8 वालों के रिश्तों में सहनशीलता रहेगी, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
मूलांक 7 वाले स्वयं पर ध्यान देंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा 
Advertisement

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों के साथ सुख से समय बिताएंगे. रिश्तों में उत्साह दिखाएंगे. परस्पर सामंजस्य बढ़ेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएंगे. मित्र सहयोगी रहेंगे. निजी विषयों में बड़प्पन की सोच रहेगी. अपनों की खुशियों के लिए प्रयास करेंगे. संबंधों में सुधार होगा. गरिमा गोपनीयता रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- चर्चा संवाद में संतुलित रहेंगे. अनुशासन और अनुपालन पर जोर देंगे. उूर्जा उत्साह मनोबल बनाए रखें. लाइफ स्टाइल बेहतर रहेगी. बड़ा सोचेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 9  

फेवरेट कलर- ऐप्पल रेड

एलर्ट्स- लेनदेन में सजग रहें. व्यर्थ तर्क विवाद से बचें. अहंकार त्यागें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement