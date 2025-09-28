scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 28 September 2025: मूलांक 2 वाले कामकाज में सकारात्मकता बनाए रखेंगे, धैर्य बनाए रखें

Numerology Number 2 Prediction, Aaj ka Mulank 2 28 September 2025: आदरभाव बनाए रखना है. अनुकूलता व सहजता बढ़ाएंगे. घर परिवार पर फोकस रखेंगे. भावुकता में बातें साझा करने से बचें.

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

नंबर 2- 28 सितंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 1 है. अंक 2 के लिए आज का दिन औसत शुभ है. मित्रों की मदद कार्यगति नियमित बनाए रखेंगे. व्यवस्था पर जोर रहेगा. सूझबूझ और सामंजस्य से राह बनेगी. विनम्रता और विवेक बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार में सहज रहेंगे. पेशेवरों से तालमेल बढ़ाएंगे. विस्तार योजनाएं रुटीन गति पाएंगी. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति मित्र बनाकर कार्य करने में विश्वास रखते हैं. सहकार का भाव अधिक होता है. स्मरण अच्छा होता है.  आज इन्हें आत्मविश्वास से काम लेना है. आदरभाव बनाए रखना है. अनुकूलता व सहजता बढ़ाएंगे. घर परिवार पर फोकस रखेंगे. भावुकता में बातें साझा करने से बचें. विनम्रता रखें.

मनी मुद्रा- पेशेवरों का सहयोग कामकाज में सकारात्मकता बनाए रहेगा. संपर्क संवाद पर ध्यान देंगे. करियर कारोबार में लाभ का प्रतिशत पूर्ववत् रहेगा. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. सहज प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. प्रबंधकीय मामलों में ढिलाई से बचें. धैर्य बनाए रखें. समकक्ष साथ निभाएंगे. नीति नियम बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह में सहजता रखेंगे. बड़ों की सीख सलाह पर ध्यान देंगे. परिजनों की विश्वसनीयता बनाए रखेंगे. प्रिय संग वक्त बिता सकते हैं. मन के मामलों में अतिसंवेनदशीलता से बचें. रिश्तों को संवारें. घरेलु मामलों में सामंजस्यता बनाए रहेंगे. परंपरा संस्कार का पालन करें.

हेल्थ एंड लिविंग- फोकस बनाए रखें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. व्यक्तित्व पर बल रहेगा. उत्साह मनोबल में वृद्धि होगी. बड़ों से बनाकर चलेंगे. मनोबल बढ़ाएंगे.
 
फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7

फेवरेट कलर- गुलाबी

एलर्ट्स- वाद विवाद से बचें. दिनचर्या नियमित बनाएं. लोभ में न आएं.

---- समाप्त ----
