scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 28 September 2025: मूलांक 1 वाले अधिकारीगण प्रसन्न रहेंगे, उत्साह मनोबल ऊंचा रखेंगे

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 28 September 2025: अपनों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. संपर्क संवाद से उचित जगह बनाएंगे. मित्रों व सहकर्मियों का साथ उत्साहित रखेगा.

Advertisement
X
one horoscope
one horoscope

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 28 सितंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 1 है. अंक 1 के लिए आज का दिन वर्ष के श्रेष्ठतर समय में से एक है. किस्मत की चाभी से सारे अवरोध दूर होने के संकेत हैं. भाग्यबल से उन्नति की राह खुलेगी. आर्थिक वाणिज्यिक प्रयास बल पाएंगे. अपनों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. संपर्क संवाद से उचित जगह बनाएंगे. मित्रों व सहकर्मियों का साथ उत्साहित रखेगा. जोखिम उठाने का भाव बढ़ेगा. वातावरण सकारात्मक बना रहेगा. चहुंओर इच्छित सफलता के योग रहेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति पालक की भूमिका भलिभांति निभाते हैं. शरण में आए की भरपूर मदद करते हैं. आज इन्हें तेजी दिखाना है. उत्साह मनोबल ऊंचा रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

मनी मुद्रा- व्यावसायिक लाभ उठाने का प्रयास बढ़ाएंगे. वांछित सफलताओं से विविध रास्ते बनेंगे. नेतृत्व में बेहतर स्थिति बनाए रहेंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. अधिकारीगण प्रसन्न रहेंगे. पेशेवरता को बल मिलेगा. लक्ष्य पर फोकस होगा. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. अनुभव से कार्य साधेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 9 वालों की जीवनशैली संवरेगी, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
मूलांक 8 वालों के रिश्तों में सहनशीलता रहेगी, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
मूलांक 7 वाले स्वयं पर ध्यान देंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा 
मूलांक 6 वालों का उत्साह मनोबल बढ़ेगा, जानिए कैसा रहेगा दिन 
मूलांक 5 वाले उत्साह से काम लेंगे, आज करें इस रंग का प्रयोग 
Advertisement

पर्सनल लाइफ- मन की बात सहजता से कह पाएंगे. भावनात्मक मामले पक्ष में बनेंगे. रिश्तों में प्रभावी रहेंगे. स्वजनों का सहयोग सुख सौख्य बढ़ाएगा. संबंधों पर ध्यान देंगे. इच्छित परिणामों से प्रसन्न रहेंगे. रिश्तों में अनुकूलन रहेगा. प्रेम पक्ष बल पाएगा. संवाद सामंजस्य बनाए रखेंगे. आपस में मिठास बढ़ेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- सुख में वृद्धि होगी. यश वैभव बना रहेगा. स्वास्थ्य व व्यक्तित्व बेहतर रहेगा. भौतिक संसाधनों पर जोर रखेंगे. कार्यक्षमता बढे़गी.
 
फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर- ब्राइट पिंक

एलर्ट्स- निरंतरता रखें. अफवाहों से बचें. नवाचार बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement