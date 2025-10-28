Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 28 October 2025: अच्छे सहयोगी बने रहें, कामकजा संबंधों को मजबूती बनाएंगे

नंबर 9

28 अक्टूबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 2 है.आज का दिन अंक 9 के लिए उच्चफलदायी है.कामकाज पर फोकस बना रहेगा.बड़ों की सलाह और सहयोग से आगे बढ़ेंगे.भावनात्मक पक्ष को बल पाएगा.लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा.नीति नियमों का पालन रखेंगे.परिवार के मामलों में अपेक्षित प्रदर्शन रहेगा.करियर कारोबार सकारात्मक रहेगा.रुटीन बनाए रहेंगे.सहयोगी प्रभाव में रहेंगे.जोखिम उठाने के भाव से बचेंगे.मंगल के अंक 9 के व्यक्ति की तेजी और सक्रियता के सभी कायल होते हैं.इन्हें आज कामकाज में स्पष्टता बढ़ाना है.सक्रियता से आगे बढ़ेंगे.मित्रों और सहयोगियों को साथ लेकर चलेंगे.सहज प्रयास बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक वाणिज्यिक विषयों को साधेंगे.करियर व्यापार में अवसर बने रहेगे.वरिष्ठ सहज रहेंगे.पेशेवरता पर जोर रखेंगे.सकारात्मक वातावरण बना रहेगा.उद्योग व्यापार के कार्यां में मध्यम स्थिति बनी रहेगी.लंबित विषयों को साधें.अच्छे सहयोगी बने रहें.कामकजा संबंधों को मजबूती बनाएंगे.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में उत्साह रखेंगे.प्रेम प्रसंग में सहजता बढ़ेगी.रिश्तों में प्रभावी रहेंगे.विनम्रता बनाए रखेंगे.मित्रों की मदद मिलेगी.तेजी से आगे बढ़ेंगे.भावनात्मक संवाद को बल मिलेगा.मन की बात संबंधित व्यक्ति से कह पाएंगे.बड़प्पन की भावना बनाए रखेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- अनुशासन बढ़ा रहेगा.सभी प्रसन्न होंगे.हर्ष आनंद बनाए रहेंगे.स्वास्थ्य संवार पर रहेगा.व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.मनोबल बनाए रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- मूंगा कलर

एलर्ट्स- फोकस रखें.योजनाओं में अनुरूपता लाएं.लापरवाही न दिखाएं।

---- समाप्त ----