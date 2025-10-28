scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 28 October 2025: भरोसा बनाए रखेंगे, बड़ों की सीख सलाह रखेंगे

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 28 October 2025: आज इन्हें आत्मविश्वास से आगे बढ़ना है.सूझबूझ और साहस से काम लेंगे.घर परिवार सहयोगी होगा.हर्ष आनंद बढ़त पर रहेगा.

नंबर 8
28 अक्टूबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 2 है.आज का दिन अंक 8 के लिए हितकारी है.चहुंओर अपेक्षा के अनुरूप परिणाम बनेंगे.आर्थिक वाणिज्यिक कायों में स्थिति मजबूत बनी रहेगी.कार्यक्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त होंगी.योग्यता से जगह बनाए रखेंगे.निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे.लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा.व्यक्तिगत मामलों में सकारात्मकता रहेगी.संबंध मधुर बनाए रखेंगे.शनि के अंक 8 के व्यक्ति नेकी कर दरिया में डाल की कहावत को चरितार्थ करते हैं.इनके श्रेष्ठ कार्यां को श्रेय अन्य जन उठा लेते हैं.आज इन्हें आत्मविश्वास से आगे बढ़ना है.सूझबूझ और साहस से काम लेंगे.घर परिवार सहयोगी होगा.हर्ष आनंद बढ़त पर रहेगा.

मनी मुद्रा- वाणिज्यिक मामलों में उत्साह बना रहेगा.पेशेवर पहल पराक्र बढ़ाएंगे.लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान देंगे.पेशेवर जन संतुलन बनाए रखेंगे.लाभ प्रभाव पूर्ववत् रहेगा.कामकाज में तेजगति बनेगी.पेशेवरता को बल मिलेगा.समकक्षों पर भरोसा बनाए रखेंगे.बड़ों की सीख सलाह रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक रिश्तों में अनुकूलन बना रहेगा.सब के लिए आदर सम्मान का भाव रखेंगे.घर परिवार में हर्ष आनंद रहेगा.अपनों के प्रति झुकाव बढ़ेगा.निजी बातों पर गंभीर बने रहेंगे.चर्चा में आगे रहेंगे.मित्र संबंध बल पाएंगे.प्रियजनों का साथ पाएंगे.प्रेम स्नेह के विषयों में बेहतर रहेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- सभी को जोडे रखेंगे.क्षमता प्रदर्शन में आगे रहेंगे.परिचितों पर भरोसा बढ़ाएंगे.सभी सहयोगी होंगे.संसाधन बढ़ेंगे.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.व्यक्तित्व संवरेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8 9
फेवरेट कलर- गेंहुंआ
एलर्ट्स- आवश्यक चर्चा बनाए रखें.तथ्य जांच बढ़ाएं.व्यर्थ दखल न दें.

