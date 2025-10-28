scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 28 October 2025: संवाद बेहतर होंगे, हड़बड़ी से बचेंगे

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 28 October 2025: कार्य व्यापार पर फोकस रहेगा.चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे.वरिष्ठों का साथ समर्थन प्राप्त रहेगा.कार्यगति संतुलित रहेगी.आज इन्हें विविध विषयों में रुचि बढ़़ाना है.

Advertisement
X
seven horoscope
seven horoscope

नंबर 7
28 अक्टूबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 2 है.अंक 7 के लिए आज का दिन उम्मीदों को बल देने वाला है.वरिष्ठों का सानिध्य बनाए रहेंगे.कलाकारों व विशेषज्ञों से भेंट होगी.चहुंओर शुभता का संचार रहेगा.सामंजस्यता व सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.भव्य आयोजनों की रूपरेखा बनेगी.सबका साथ बनाए रखेंगे.घर में हर्ष आनंद रहेगा.सभी मोर्चां पर सफल होंगे.सुख के अवसर बढ़ेंगे.केतु के अंक 7 के व्यक्ति गरिमा गोपनीयता पर जोर देते हैं.स्वयं पर नियंत्रण होता है.आज इन्हें विविध विषयों में रुचि बढ़़ाना है.कार्य व्यापार पर फोकस रहेगा.चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे.वरिष्ठों का साथ समर्थन प्राप्त रहेगा.कार्यगति संतुलित रहेगी.

मनी मुद्रा- सभी महत्वपूर्ण कार्य वक्त पर पूरा करेंगे.पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के अवसर बनेंगे.जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.सहयोगियों का भरोसा जीतेंगे.वरिष्ठों से भेंट होगी.साहस पराक्रम से महत्वपूर्ण कार्य गति पाएंगे.लाभ बढ़त पर बनाए रहेंगे.पेशेवर विषयों में सक्रियता आएगी.सकारात्मक परिणाम बनेंगे.

पर्सनल लाइफ- व्यक्तिगत मामले अनुकूल रहेंगे.प्रेम स्नेह के प्रयासों पर जोर देंगे.जरूरी बात कह पाएंगे.भावनात्मक मामलों में मजबूती रह़ेगी.सभी के प्रति धैर्य धारण बनाए रखेंगे.घर में शुभता का संचार रहेगा.रिश्ते संवार पर रहेंगे.संपर्क संवाद बेहतर होंगे.हड़बड़ी से बचेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

अपनों की मदद बनाए रहेंगे, संकोच बना रहेगा 
प्रतिस्पर्धा बनाए रहेंगे,आर्थिक प्रस्ताव प्राप्त होंगे  
प्रबंधन के प्रयास बढ़ेंगे,व्यवस्था बनाए रखेंगे  
जोखिम लेने का भाव रहेगा, धैर्य से आगे बढ़ेंगे 
मित्रगण मददगार रहेंगे, रिश्ते संवार पाएंगे 

हेल्थ ऐंड लिविंग- चर्चा संवाद बढ़ाएंगे.सुविधाओं पर ध्यान देंगे.रहन सहन आकर्षक रहेगा.साज संवार रखेंगे.सक्रियता से आगे बढ़ेंगे.सेहत अच्छी रहेगी.स्वयं पर ध्यान देंगे.मनोबल ऊंचा रहेगा.
फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 6 7 9
फेवरेट कलर- लाल चंदन
एलर्ट्स- स्वार्थ संकीर्णता त्यागें.भावुकता में न आएं.वचन रखें.
---

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement