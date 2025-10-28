Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 28 October 2025: अपनों की मदद बनाए रहेंगे, संकोच बना रहेगा

नंबर 6
28 अक्टूबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 2 है.आज का दिन अंक 6 के लिए सहज फलकारी है.निजी संबंधों में विनम्रता व धैर्य रखेंगे.कामकाज में अनुशासन से आगे बढ़ेंगे.आर्थिक प्रयासों में रुचि दिखाएंगे.कामकाजी मोर्चे पर सामान्य प्रदर्शन बना रहेगा.पेशेवर गतिविधियों में सक्रियता रहेगी.संबंधों में विनम्रता बढ़ाएंगे.शुक्र के अंक 6 के व्यक्तियों का कला के प्रति गहरा बोध होता है.बारीकियों को सहजता से जान लेते हैं.श्रेष्ठ खरीदार होते हैं.आज इन्हें वाणिज्यिक मामले साधने हैं.कामकाज बेहतर बनाए रखेंगे.विविध प्रयास प्रभावी बने रहेंगे.रुटीन को संवारेंगे.जोखिम से बचेंगे.अपनों की मदद बनाए रहेंगे.संकोच बना रहेगा.
मनी मुद्रा- कामकाजी में गतिविधियां सामान्य रहेंगी.कारोबारी प्रदर्शन में रुटीन बनाए रखेंगे.पेशेवर गतिविधियों में कौशल पर जोर रखेंगे.सफलता का प्रतिशत पूर्ववत् बना रहेगा.प्रबंधन प्रशासन पर फोकस रखेंगे.कामकाजी अवसरों को भुनाएंगे.सामंजस्य बढ़ाएंगे.सबको जोड़े रखने का प्रयास रहेगा.
पर्सनल लाइफ- सामंजस्यता और स्नेह बनाए रखेंगे.बड़ों की आज्ञाकारिता बढ़ाएंगे.अनुशासन अनुपालन रखेंगे.चर्चा संवाद में सहज रहेंगे.बात रखने में जल्दबाजी न करें.संबंधों में विश्वास बना रहेगा.मित्र मददगार बने रहेंगे.भ्रमण पर जा सकते हैं.रिश्तों में उत्साह रहेगा.
हेल्थ ऐंड लिविंग- खानपान आकर्षक रहेगा.व्यवहार में असरदार रहेंगे.साख प्रभाव में वृद्धि होगी.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.मनोबल ऊंचा रहेगा.सात्विकता रखेंगे.
फेवरेट नंबर- 2 3 4 6 7 9
फेवरेट कलर- मेहरून
एलर्ट्स- विनय विवेक से काम लें.अन्य की बात ध्यान से सुनें.लक्ष्य बनाएं.