Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 28 October 2025: जोखिम लेने का भाव रहेगा, धैर्य से आगे बढ़ेंगे

नंबर 3

28 अक्टूबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 2 है.आज का दिन अंक 3 के लिए श्रेष्ठ फलदायी है.चहुंओर अनुकूलता बनी रहेगी.घर में आनंद का वातावरण बना रहेगा.करियर व्यापार में प्रभावशाली बने रहेंगे.साहस और उत्साह से कार्य करेंगे.बड़ा करने की सोच रहेगी.व्यक्तिगत प्रदर्शन प्रभावी रहेगा.सभी का सहयोग प्राप्त होगा.गुरु के अंक 3 के व्यक्ति जीवन में पवित्रता और चारित्रिक शुभता का विशेष ध्यान रखते हैं.अनुशासन बनाए रखते हैं.आज इन्हें धर्म और आस्था बढ़ाना है.आत्मविश्वास पर जोर रखना है.उधार के लेनेदन से बचेंगे.व्यक्तिगत प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे.सबसे बेहतर व्यवहार का प्रदर्शन करेंगे.उत्सव में शामिल होंगे.

मनी मुद्रा- कारोबार की स्थिति मजबूत बनी रहेगी.चहुंओर श्रेष्ठता बढ़ाने का प्रयास रहेगा.प्रतिस्पर्धा में बेहतर रहेंगे.प्रबंधन में गति बढ़ाएंगे.पेशेवरों की सलाह मानेंगे.करियर व्यवसाय में आत्मविश्वास रखेंगे.विभिन्न विषयों को गति देंगे.कार्यां में निरंतरता रखेंगे.जोखिम लेने का भाव रहेगा.धैर्य से आगे बढ़ेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम और स्नेह के संबंध सुखद रहेंगे.वरिष्ठों की मदद बनी रहेगी.करीबी सहयोग बनाए रहेंगे.स्वजनों का समर्थन उत्साहित रखेगा.प्रियजनों की इच्छाओं को पूरा करेंगे.सुख सामंजस्य बना रहेगा.सभी की भावनाओं का आदर करेंगे.सजगता सहजता बढ़ाएंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- रुटीन सुधारेंगे.व्यवहार संवारेंगे.संपर्क संवाद बढ़ाएंगे.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.उत्साह मनोबल बढ़ेगा.योजनाएं गति लेंगी.जीवन स्तर आकर्षक रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 9

फेवरेट कलर- स्वर्णिम

एलर्ट्स- बैरभाव त्यागें.उकसावे में न आएं.नीतिपूर्ण कार्य करें.

