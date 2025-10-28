Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 28 October 2025: मित्रगण मददगार रहेंगे, रिश्ते संवार पाएंगे

नंबर 2
28 अक्टूबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 2 है.अंक 2 के लिए आज का दिन शुभकर है.उद्योग व्यापार में उम्दा प्रदर्शन बना रहेगा.आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी.अपनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे.प्रियजनों से भेंट के अवसर बढ़ेंगे.प्रबंधन प्रशासन बल पाएगा.कार्यव्यवस्था में सुधार बना रहेगा.जिम्मेदारों से संबंधों को बेहतर बनाएंगे.पेशेवर विषयों में लाभ बढ़ेगा.चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति मानवीय विषयों में गहरी सूझबूझ का प्रदर्शन करते हैं.तार्किक कार्यां में असहज अनुभव करते हैं.हृदय के विनम्र होते हैं.आज इन्हें कार्य व्यापार में पहल करना है.मित्रगण मददगार रहेंगे.रिश्ते संवार पाएंगे.सहजता से लक्ष्य हासिल करेंग.
मनी मुद्रा- आर्थिक मामलों में अतार्किक जोखिम लेने से बचें.पेशेवर प्रयास बढ़ाने का भाव रखेंगे.उपलब्धिंयों को बढ़ावा मिलेगा.करियर कारोबार में शुभता का संचार रहेगा.कार्यां में निरंतरता बनाए रखेंगे.व्यवस्था के प्रति सजग और समर्पित बने रहेंगे.प्रबंधकीय मामलों में उत्साह दिखाएंगे.सहकर्मियों का समर्थन बना रहेगा.
पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह में विश्वसनीयता बढ़ेगी.मित्रों संग भ्रमण पर जाएंगे.वातावरण अनुकूल बना रहेगा.रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा.अपनों की खुशियों में शामिल होंगे.प्रियजनों की भावनाओं को समझेंगे.महत्वपूर्ण बात कह पाएंगे.परिजनों संग सुखकर संवाद रहेगा.मेलजोल बढ़ाएंगे.
हेल्थ ऐंड लिविंग- संपर्क संवाद बेहतर होगा.प्रभावी ढंग से पक्ष रखेंगे.बड़प्पन बनाए रखेंगे.व्यक्तित्व प्ष्र ध्यान देंगे.व्यवस्था में मजबूत रहेगी.स्वास्थ्य सुधार पाएगा.
फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 7 8 9
फेवरेट कलर्स- गुलाबी
एलर्ट्स- दुर्भावना व पूर्वाग्रह से बचें.नियम पालन बढ़ाएं.वचन निभाएं.