Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 28 October 2025: नकारात्कता से बचना है, लेनदेन सजगता बढ़ाएं

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 28 October 2025: .आज इन्हें सबका ख्याल रखना है.नकारात्कता से बचना है.लेनदेन सजगता बढ़ाएं.वाणी व्यवहार मधुर रखें.संसाधनों में वृ्द्धि होगी.

नंबर 1
28 अक्टूबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 2 है.अंक 1 के लिए आज का दिन मंगलकारी स्थितियों की निर्मिति करने वाला है.इच्छित परिणामों से उत्साहित बने रहेंगे.लाभ और प्रभाव में वृद्धि होगी.कार्य व्यापार बेहतर बना रहेगा.करियर संबंधी मामलों में तेजी से आगे बढ़ेंगे.कार्यगति उत्साहजनक रहेगी.पेशेवरों का कार्य विस्तार पर जोर रहेगा.व्यक्तिगत संबंधों को संवारेंगे.रिश्तों में मजबूती बनी रहेगी.सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति का व्यवहार शालीन और संतुलित होता है.भावनात्मक प्रदर्शन में सामान्य होते हैं.आज इन्हें सबका ख्याल रखना है.नकारात्कता से बचना है.लेनदेन सजगता बढ़ाएं.वाणी व्यवहार मधुर रखें.संसाधनों में वृ्द्धि होगी.

मनी मुद्रा- लाभ का प्रतिशत उच्च बना रहेगा.परिणामों से प्रसन्न रहेंगे.करियर व्यापार में अवसर बने रहेंगे.पद प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे.वाणिज्यिक विषयों में सक्रियता बनाए रखेंगे.व्यवस्था को सम्मान देंगे.वरिष्ठ सहयोगी होंगे.आत्मविश्वास से आगे बढें़गे.सूझबूझ से परिणाम पाएंगे.निसंकोच आगे बढ़ने का प्रयास रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- मन की बात कहने में सकोच बना रह सकता है.अन्य के प्रति आदर सम्मान बनाए रखेंगे.संबंधों को साधेंगे.मेलजोल बढ़ाने का प्रयास रहेगा.संतान से शुभ सूचना मिल सकती है.प्रियजनों की सुनेंगे.निजता पर जोर देंगे.परिजन सहयोगी होंगे.रिश्तों में धैर्य रखेंगे.मित्रों का साथ रहेगा.

हेल्थ ऐंड लिविंग- व्यक्तिगत मामलों में मधुरता रखेंगे.जल्दबाजी न दिखाएं.नजरिया बड़ा रखें.नियंत्रण बढ़ाएं.स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.जीवनशैली संवरेगी.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 7 9
फेवरेट कलर- गहरा लाल
एलर्ट्स- भ्रमपूर्ण संवाद व बहकावे में न आएं.बड़बोलेपन से बचें.

---- समाप्त ----
