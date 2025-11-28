Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 28 November 2025: व्यक्तित्व पर जोर होगा, मनोबल ऊंचा रखेंगे

नंबर 9

28 नवंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 9 के लिए बड़े लक्ष्य साधने में सहायक है. उद्योग व्यापार को बल मिलेगा. विविध कार्योंं में अपेक्षा से अच्छा करेंगे. महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त होंगी. लाभ का प्रतिशत अच्छा बना रहेगा. व्यक्तिगत मामलों में विनम्रता रखेंगे. अन्य से सहयोग बढ़ाएंगे. कामकाज पर फोकस रहेगा. शनि के अंक 9 के व्यक्ति मेहनती होते हैं. सेवाक्षेत्र में अधिक अच्छा करते हैं. आज इन्हें अवसरोंं पर ध्यान देना है. समझदारी से निर्णय लेंगे. विनय विवेक से आगे बढ़ेंगे. कौशल को संवरेंगा. आत्म्विश्वास से काम लेंगे. परिवार के बड़ों से तालमेल रखेंगे. अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. संकोच दूर होगा.

मनी मुद्रा- पेशेवरता पर फोकस बढ़ाएंगे. सहज संतुलन बनाए रखेंगे. प्रभाव बढ़त पर रहेगा. साहस पराक्रम संवार पर रहेंगे. कामकाज में गति आएगी. विभिन्न मामलों को बल मिलेगा. करियर व्यापार में प्रभाव बना रहेगा. जीत का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. समकक्षों पर भरोसा रखेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों का आदर सम्मान रखेंगे. घर परिवार में आनंद रहेगा. अपनों के प्रति झुकाव बढ़ेगा. निजी बातों पर गंभीर रहेंगे. भाव प्रदर्शन में आगे रहेंगे. प्रियजनों का साथ पाएंगे. प्रेम पक्ष अनुकूल रहेगा. संवाद में बेहतर रहेंगे. सभी को जोडे़ रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- परस्पर विश्वास बना रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. परिचितों पर भरोसा बढ़ाएंगे. सभी सहयोगी होंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व पर जोर होगा. मनोबल ऊंचा रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- मरून

एलर्ट्स- अंधविश्वास से बचें. जांच बनाए रखें. व्यर्थ दखलंदाजी न करें.

