scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 28 November 2025: प्रयास गति लेंगे, खुशियां साझा करेंगे

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 28 November 2025: आज इन्हें संपर्क संवाद बनाए रखना है. चर्चा संवाद में सहज बने रहेंगे. कर्तव्यों को बखूबी निभाएंगे.वाणिज्यिक विषयों में साहस पराक्रम बनाए रखेंगे.

Advertisement
X
eight horoscope
eight horoscope

नंबर 8
28 नवंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 8 के लिए सबके साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने में सहयोगी है. बड़ा करने की सोच रहेगी. विभिन्न मामलों में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. अपनों की जरूरतों का ख्याल रखेंगे. परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. सीख सलाह अपनाएंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. संपर्क का लाभ मिलेगा. नियमों का पालन रखेंगे. अपेक्षित सफलताएं संभव हैं. शनि के अंक 8 के व्यक्ति गंभीर व्यक्तित्व के धनी होते हैं. सबके हित में त्याग और तपस्या से पीछे नहीं हटते हैं. आज इन्हें संपर्क संवाद बनाए रखना है. पदोन्नति का प्रयास करना है. चर्चा संवाद में सहज बने रहेंगे. कर्तव्यों को बखूबी निभाएंगे.

मनी मुद्रा- वाणिज्यिक विषयों में साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. सभी के सहयोग से गति पाएंगे. अवसरों को भुनाएंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रहेंगे. वातावरण के अनुकूलन का लाभ उठाएंगे. कार्य व्यापार से जुड़े लक्ष्य साधेंगे. सफलता प्रतिशत बेहतर बनाए रखेंगे. आर्थिक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों की खुशी में शामिल होंगे. सभी से मेलजोल का प्रयास बनाए रखेंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. रिश्तों में प्रभावशाली रहेंगे.फोकस बढ़ाएंगे. साझीदारी के प्रयास गति लेंगे. खुशियां साझा करेंगे. सामंजस्य रहेगा. करीबियों की बातों पर ध्यान देंगे. सबके प्रति सहयोग का भाव बढ़ेगा.

सम्बंधित ख़बरें

व्यक्तित्व पर जोर होगा, मनोबल ऊंचा रखेंगे 
मित्रों की मदद मिलेगी, संबंध संवार पर रहेंगे 
मनोबल बनाए रखेंगे, उत्साह बना रहेगा 
पराक्रम बनाए रखेंगे, बड़प्पन से काम लेंगे 
रुटीन संवारेंगे, जोखिम से बचेंगे 

हेल्थ एंड लिविंग- स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. भ्रमण पर जाएंगे. व्यवस्था बल पाएगी. श्रेष्ठ देने का प्रयास रहेगा. विनय विवेक रखेंगे. संतुलन से आगे बढ़ेंगे. संसाधनों पर ध्यान देंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8
फेवरेट कलर- स्फटिक के समान
एलर्ट्स- व्यवस्था पर ध्यान दें. लापरवाही व चूक न करें. क्रोध से बचें.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement