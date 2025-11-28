Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 28 November 2025: मित्रों की मदद मिलेगी, संबंध संवार पर रहेंगे

नंबर 7

28 नवंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. अंक 7 के लिए आज का दिन मंगलकारी है. जिम्मेदारों और पेशेवरों की बात को ध्यान से सुनेंगे. रहन सहन को आकर्षक बनाएरखेंगे. जिम्मेदारों का साथ समर्थन रहेगा. पेशेवर मामलों में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. करियर व्यापार में सकारात्मक परिणाम पाएंगे. उद्योग व्यापार में प्रभावी रहेंगे. लाभ बढ़त पर बना रहेगा. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवार पर रहेगा. केतु के अंक 7 के व्यक्ति की सोच आधुनिकता और परंपरा दोनों में संतुलन बनाए रखने वाली होती है. स्वानुशासन से आगे बढ़ते हैं. इन्हें आज फोकस रखना है. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. लक्ष्य पर जोर देंगे. मित्रों को साथ लेकर चलेंगे.

और पढ़ें



मनी मुद्रा- पेशेवर में उत्साह बढ़ा रहेगा. लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास होगा. करियर कारोबार की स्थिति बेहतर रहेगी. अनुशासन अनुपालन बनाए रहेंगे. वरिष्ठ सहयोग देंगे. व्यवस्था को मजबूती मिलेगी. जोखिम उठाने से बचें. कामकाज पर जोर बनाए रखें. आर्थिक मामलों में शुभता बनी रहेगी.

पर्सनल लाइफ- भेंटवार्ता में उचित ढंग से अपनी बात कह पाएंगे. रिश्तों में उत्साह रखेंगे. प्रेम में सफल रहेंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. संबंध संवार पर रहेंगे. भावनात्मक संवाद को बल मिलेगा. वातावरण की अनुकूलता का लाभ उठाएंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- निजी मामले मजबूत रहेंगे. सकारात्मक नजरिया रखेंगे. सभी प्रसन्न होंगे. हर्ष आनंद बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 6 7 9

फेवरेट कलर- सिल्वर

एलर्ट्स- भावुकता में न आएं. सक्रियता रखें. अनैतिक गतिविधियों से बचें.



---- समाप्त ----