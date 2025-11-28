Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 28 November 2025: मनोबल बनाए रखेंगे, उत्साह बना रहेगा

नंबर 6

28 नवंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. अंक 6 के लिए आज का दिन औसत से शुभकर है. पेशेवर प्रयासों को संवारेंगे. सहजता व संतुलित कार्यगति से स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखेंगे. व्यवस्था में सुधार होगा. अन्य की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. पेशेवर संबंधों में स्पष्टता लाएंगे. निरंतरता और सहजता रखेंगे. प्रियजनों से भेंट के अवसर बढ़ेंगे. प्रबंधन प्रशासन से संबंध संवरेंगे. लाभ की संभावना बढ़ेगी. आर्थिक गतिविधियों में पहल बढ़ाएंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति लीक से हटकर सोचते हैं. अनोखे अंदाज से प्रभाव बनाए रखते हैं. आज इन्हे विविध प्रयास बेहतर बनाए रहेंगे. साहस पराक्रम और सहकारिता से काम लेंगे.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- बडों के सानिध्य का लाभ मिलेगा. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. करियर व्यापार पर फोकस बढ़ाएंगे. आर्थिक विषय सकारात्मक रहेंगे. पेशेवर मामले संवरेंगे. भेंट संवाद पर ध्यान देंगे. लक्ष्य की स्पष्टता रखेंगे. उच्च अधिकारियों का साथ पाएंगे. प्रबंधन के प्रयास बढ़ेंगे. अनुशासन पर जोर बनाए रखे.

पर्सनल लाइफ- चर्चा संवाद में विनम्र रहेंगे. वाणी व्यवहार में नियंत्रण बढ़ाएंगे. प्रियजन संग आनंद मनाएंगे. मित्र सहयोगी रहेंगे. प्रियजनों की खुशियां बढ़ाएंगे. मेलजोल का प्रयास रखेंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. रिश्तों में प्रभावशाली रहेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- कार्यगति सहज होगी. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. खानपान में सहजता बढ़ाएंगे. भव्यता पर जोर देंगे. मनोबल बनाए रखेंगे. उत्साह बना रहेगा.

फेवरेट नंबर- 3 4 6 8 9

फेवरेट कलर- ओपल व्हाइट

एलर्ट्स- बहस से बचें. दिखावा न करें. व्यर्थ खर्च से बचें.

---- समाप्त ----