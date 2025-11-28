Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 28 November 2025: पराक्रम बनाए रखेंगे, बड़प्पन से काम लेंगे

नंबर 5

28 नवंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. अंक 5 के लिए आज का दिन उच्चाकांक्षाओं को बल देने वाला है. मित्रों की मदद से सफलता पाएंगे. तार्किक जोखिमों को उठाएंगे. करियर कारोबार में गति आएगी. सकारात्मक सोच से काम लेंगे. सबका साथ बनाए रखेंगे. घर में हर्ष आनंद बना रहेगा. निजी और पेशेवर मोर्चां पर सफल होंगे. सामंजस्य व सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति स्वयं के हितों को सबसे आगे रखते हैं. कामकाज की अच्छी समझ होती है. विवेक-बुद्धि से राह बनाते हैं. आज इन्हें संपर्कां का लाभ लेना है. सीख सलाह बनाए रखेंगे. मित्रगण सहायक होंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर प्रयास बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा में बेहतर रहेंगे. कार्य प्रबंधन में निरंतरता रखेंगे. जोखिम लेने का भाव रहेगा. व्यापार शुभकर रहेगा. जिम्मेदारों की सुनेंगे. पेशेवरों की सलाह पर ध्यान देंगे. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. विभिन्न विषयों को गति देंगे. विभिन्न कार्योंं में धैर्य से आगे बढ़ेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों का आदर सम्मान करेंगे. घर परिवार में सुख बढ़ा रहेगा. प्रेम संबंध सुखकर रहेंगे. वरिष्ठों की मदद मिलेगी. करीबी सहयोग बनाए रहेंगे. स्वजनों का समर्थन उत्साहित रखेगा. अन्य की भावना का आदर करेंगे. सजगता सहजता बढ़ाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- योजनाएं गति लेंगी. जीवनस्तर आकर्षक रहेगा. रुटीन पर ध्यान देंगे. व्यवहार संवारेंगे. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उत्साह मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 7 8

फेवरेट कलर- फिरेजी

एलर्ट्स- संकीर्णता त्यागें. भावुकता से बचें. समकक्षों का साथ बनाए रखें.

