Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 28 November 2025: रुटीन संवारेंगे, जोखिम से बचेंगे

नंबर 4

28 नवंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 4 के लिए घरेलु मामलों में शुभकर है. व्यवस्था पर ध्यान देंगे. पेशेवरजन कामकाज में स्प्ष्टता रखेंगे. सुख सौख्यबढ़त पर रहेगा. रिश्ते बखूबी संवारेंगे. अतिथि का सत्कार बनाए रखेंगे. अवसर के अनुरूप प्रतिक्रिया रहेगी. संबंधों को बल मिलेगा. पेशेवर मामलों में अनुशासन बढ़ाएंगे. योग्यता व प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ेंगे. आर्थिक गतिविधियोंं में धैर्य दिखाएंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति की सूझबूझ अच्छी होती है. सीखने व समझने में तेज होते हैं. बेहतर ढंग से पेश आते हैं. आज इन्हें कला कौशल बनाए रखना है. कामकाज बेहतर रखेंगे. रुटीन संवारेंगे. जोखिम से बचेंगे.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- नीति नियम से आगे बढ़ेंगे. निरंतरता पर ध्यान देंगे. पेशेवर प्रयास पक्ष में बने रहेंगे. सबको जोड़ने का प्रयास रहेगा. वरिष्ठों से भेंट होगी. कार्यगति संतुलित बनी रहेगी. अपेक्षा के अनुरूप परिणाम बनेंगे. काम समय से पूरा करने की कोशिश रखेंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. सूझबूझ से निर्णय लेंगे.

पर्सनल लाइफ- मन की बात स्पष्टता से कह पाएंगे. रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा. बड़ों की आज्ञाकारिता रखेंगे. जल्दबाजी में नहीं आएंगे. संबंधां में सहजता व मधुरता बनी रहेगी. परिवार के लोग सहयोगी होंगे. मित्र मददगार बने रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं.

हेल्थ एंड लिविंग- चर्चा में स्पष्टता रखेंगे. व्यवहारिक रूप से असरदार रहेंगे. साख प्रभाव में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. असहजताएं दूर हांगी. मनोबल बढ़ा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- ब्राउन

एलर्ट्स- मेलजोल बढ़ाएं. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं. नम्र रहें.



---- समाप्त ----