Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 28 November 2025: मित्र मददगार बने रहेंगे, रिश्ते संवार पाएंगे

नंबर 3

28 नवंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 3 के लिए भाग्यकारी है. वरिष्ठों से भेंट होगी. सुख वैभव को बढ़ावा मिलेगा. चहुंओर हर्ष आनंद बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में बेहतर बने रहेंगे. अनुभवियों से बनाकर चलेंगे. मित्रवर्ग मददगार बना रहेगा. संपर्क संवाद संवारेंगे. रहन सहन पर जोर बना रहेगा. सफलता की राह पर तेजी से बढ़ेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति सकारात्मक साथी व सलाहकार होते हैं. इनकी सोच बेहतर परिणामों की राह बनाती है. आज इन्हें तेजी से कार्य करना है. साख बनाए रखना है. घर में आनंद का वातावरण रहेगा. मित्र मददगार बने रहेंगे. रिश्ते संवार पाएंगे. स्वार्थ का त्याग करें.

मनी मुद्रा- आर्थिक मामलों में सफल रहेंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. हितलाभ बेहतर बना रहेगा. पेशेवर निरंतरता बनाए रखेंगे. उधार लेनदेन से बचेंगे. बहकावे में नहीं आएंगे. करियर कारोबार में प्रभाव बढ़ेगा. प्रबंधकीय मामलों में धैर्य दिखाएंगे. सहकर्मियों का साथ समर्थन रहेगा. उद्योग व्यापार में प्रदर्शन संवरेगा.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों की भावनाओं का आदन सम्मान बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण बात जिम्मेदारों से कह सकेंगे. परिजनों संग सुख संवाद रखेंगे. प्रेम संबंधों में विश्वसनीयता बढ़ेगी. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. वातावरण अनुकूल रहेगा. करीबियों का सहयोग मिलेगा. खुशियों में शामिल होंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- बड़प्पन बढ़ेगा. रहन-सहन पर फोकस रखेंगे. व्यक्तिगत मामले संवरेंगे. व्यवस्था में मजबूत रहेगी. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. मनोबल बढ़एंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 9

फेवरेट कलर्स- क्रीम कलर

एलर्ट्स- सामंजस्य बनाए रखें. निरंतरता रखें. अतिविश्वास में न आएं.

