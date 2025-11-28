scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 28 November 2025: हड़बड़ी से बचेंगे, तालमेल बढ़ाएंगे

Numerology Number 2 Prediction, Aaj ka Mulank 2 28 November 2025: आज इन्हें नवीन विषयों में रुचि बनाए रखना है. व्यापार पर फोकस रहेगा. चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे. वरिष्ठों का साथ समर्थन रहेगा. सुविधाओं पर ध्यान देंगे.

Advertisement
X
two horoscope
two horoscope

नंबर 2
28 नवंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. अंक 2 के लिए आज का दिन सभ मामलो में उच्च स्तर बनाए रखने वाला है. सबका साथ और विश्वास पाएंगे. हितलाभ अपेक्षा से अच्छा बना रहेगा. वरिष्ठों से बनाकर चलेंगे. अनुशासन और निरंतरता रखेंगे. परिजनों का समर्थन बना रहेगा. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर रहेगा. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति का मन और व्यवहार अक्सर दर्पण की तरह साफ होता है. इनको मूड स्विंग अधिक होते हैं. सकारात्मक सहयोगी व शुभचिंतक होते हैं. आज इन्हें नवीन विषयों में रुचि बनाए रखना है. व्यापार पर फोकस रहेगा. चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे. वरिष्ठों का साथ समर्थन रहेगा. सुविधाओं पर ध्यान देंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. उत्साह से कार्य करेंगे. लाभ बढ़त पर बनाए रहेंगे. वाणिज्यिक विषयों में सक्रियता रखेंगे. उमंग उत्साह से परिणाम पक्ष में बनाएंगे. व्यक्तिगत प्रयासों पर जोर देंगे. करियर व्यापार बेहतर रहेगा. पद प्रतिष्ठा की जिम्मेदारी बखूबी उठाएंगे. सहयोगियों का भरोसा जीतेंगे.

पर्सनल लाइफ- बात को सहजता से कह पाएंगे. भावनात्मक मामलों में मजबूती बनी रहेगी. सबके प्रति धैर्य व स्नेह रखेंगे. परिवार में शुभता का संचार रहेगा. रिश्ते संवार पर रहेंगे. एक दूसरे का आदर सम्मान बनाए रखेंगे. संपर्क संवाद बेहतर होंगे. हड़बड़ी से बचेंगे. तालमेल बढ़ाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

वरिष्ठ सहयोगी होंगे, आत्मविश्वास से आगे बढेंगे 
इच्छित सफलता मिलेगी, लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा 
सीख सलाह पर अमल बढ़ाएंगे, अनुभव से सफलता बनेगी 
तेजी की सोच रखेंगे, भेंटवार्ता पर ध्यान देंगे 
लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा, निसंकोच आगे बढ़ेंगे 

हेल्थ एंड लिविंग- रहन सहन में आकर्षण रहेगा. साज संवार रखेंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. सेहत अच्छी रहेगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 7 9
फेवरेट कलर्स- सिल्वर
एलर्ट्स- पूर्वाग्रह व भावुकता से बचें. नियमों पर ध्यान दें. वचन रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement