Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 28 November 2025: वरिष्ठ सहयोगी होंगे, आत्मविश्वास से आगे बढेंगे

28 नवंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. अंक 1 के लिए आज का दिन हितलाभ बढ़त पर बनाए रखने में सहयोगी है. सभी क्षेत्रों में शुभता बनी रहेगी. अपनों के साथ सहयोग से आगे बढ़ेंगे. कार्यगति बेहतर बनी रहेगी. बनाए रहेंगे. संपर्क संवाद मजबूत रहेगा. कार्य विस्तार पर जोर रहेगा. धैर्य से काम लेंगे. संबंधों को संवारेंगे. नीति नियम पर जोर बनाए रखेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति राजनीतिक स्तर पर प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बनाए रखते हैं. नेतृत्व में सहज होते हैं. अच्छे मित्र होते हैं. आज इन्हें तेजी बढ़ाए रखना है. लेनदेन सावधानी बढ़ाएंगे. वाणी व्यवहार मधुर रखेंगे. सभी प्रभावित होंगे. सुविधा संसाधनों में वृ्द्धि बनी रहेगी.

मनी मुद्रा- लाभ और प्रभाव में वृद्धि होगी. सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. कार्य व्यापार में सफलता पाएगे. पद प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. वाणिज्यिक विषयों में सहजता बनाए रखेंगे. व्यवस्था को सम्मान देंगे. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. आत्मविश्वास से आगे बढेंगे. सूझबूझ से परिणाम पाएंगे.

पर्सनल लाइफ- अपनों का आदर सम्मान बनाए रखेंगे. संबंधों को साधेंगे. घर में सुख सौख्य बनाए रखने का प्रयास रहेगा. मन की बात सहजता से कह पाएंगे. संतान से शुभ सूचना संभव है. प्रियजनों की सुनेंगे. निजता पर जोर देंगे. विभिन्न मामलों में परिजन सहयोगी होंगे. रिश्तों में धैर्य रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- उचित अवसर बनेंगे. जल्दबाजी में नहीं आएंगे. नजरिया बेहतर रखेंगे. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. कार्यशैली संवरेगी.

फेवरेट नंबर- 1 3 5 7 9

फेवरेट कलर- चेरी रेड

एलर्ट्स- प्रलोभन में न आएं. दिखावे को छोड़ें. बड़बोलेपन से बचें.

