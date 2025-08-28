scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 28 August 2025: मूलांक 4 वाले रचनात्मकता पर बल रखेंगे, सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे

Numerology Number 4 Prediction, Aaj ka Mulank 4 28 August 2025: मित्रों का सहयोग बढ़ा रहेगा. व्यक्तिगत विषय प्रभावपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे. आर्थिक कार्यों में निरंतरता रखें.

Advertisement
X
four horoscope
four horoscope

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 28 अगस्त 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 9 है. अंक 4 के लिए आज का दिन निजी मामलों में शुभता सूचक है. घर परिवार में सकारात्मकता बनाए रखेगा. मित्रों का सहयोग बढ़ा रहेगा. व्यक्तिगत विषय प्रभावपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे. आर्थिक कार्या में निरंतरता रखें. पेशेवर पूर्ववत् स्थिति बनाए रखेंगे. प्रदर्शन संतुलित रहेगा. कामकाज में नियंत्रण बढ़ाएंगे. लाभ विस्तार में उतावली न दिखाएं. राहु के अंक 4 के व्यक्तियों में जल्दी बड़ा और धनवान बनने का भाव होता है. लाभार्जन के शॉर्टकट खोजने की कोशिश में बने रहते हैं. आज इन्हें सजगता से काम लेना है. स्पष्टता रखना है. कार्यस्थल पर अधिक समय दें. बहस में न पड़ें.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में सबको साथ लेकर चलें. सूझबूझ व अनुशासन से आगे बढ़ें. आर्थिक मामले साधारण रहेंगे. पेशेवर लाभ व प्रभाव बढ़ाने पर जोर बनाए रहेंगे. बड़ों का सानिध्य रखें. जोखिम उठाने का प्रयास से बचें. जल्दबाजी में भरोसा न करें. कार्य व्यवस्था संवारेंगे. कामकाज में औसत परिणाम बनेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 3 वालों के आर्थिक हित मिलेजुले रहेंगे, भेंट मुलाकात के अवसर बनेंगे 
मूलांक 2 वाले लाभ प्रभाव बनाए रखेंगे, वाणी में मिठास रहेगी 
मूलांक 1 वाले कामकाजी रुटीन पर फोकस बढ़ाएंगे, खानपान आकर्षक रहेगा 
मूलांक 9 वालों के सहकर्मी सहयोगी होंगे, नीति नियम निरंतरता बढ़ाएं 
मूलांक 8 वालों का व्यवस्था में भरोसा रहेगा, न करें ये एक गलती 
Advertisement

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में भेंट के अवसर बनेंगे. मित्रों व स्वजनों से संवाद बनाए रहेंगे. वाणी व्यवहार में विनय विवेक बनाए रहें. भावनात्मकता पर अंकुश बनाए रखें. अपनों के साथ भ्रमण पर जा सकते हैं. बड़ों की आज्ञा रखेंगे. अनुकूलन बना रहेगा. निजी संबंधों को बल मिलेगा. रिश्तों का ख्याल रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- आदरभाव बढ़ाएं. घर में सुख सौख्य रहेगा. व्यवस्था को मजबूत रखें. व्यक्तित्व संवारेंगे. स्वास्थ्य संकेतों पर ध्यान देंगे. मनोबल बना रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 7 8

फेवरेट कलर-  हल्का भूरा

एलर्ट्स- बहकावे में न आएं. बैर विरोध से बचें. व्यवहार संतुलित रखें. फोकस संवारें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement