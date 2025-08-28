Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 28 August 2025: मूलांक 3 वालों के आर्थिक हित मिलेजुले रहेंगे, भेंट मुलाकात के अवसर बनेंगे

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 28 अगस्त 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 9 है. अंक 3 के लिए आज का दिन सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठता व अनुकूलता का संकेतक है. सुख सौख्य बना रहेगा. विविध प्रयास तेज होंगे. कार्यक्षेत्र में सकारात्मकता बढ़ेगी. सभी का साथ समर्थन बनाए रखेंगे. पेशेवर सहयोगी रहेंगे. संतुलित प्रयासों का लाभ मिलेगा. लाभ और विस्तार में तेज रहेंगे. अनुपालन अनुशासन रखेंगे. आर्थिक लक्ष्यों को पाने में सफल होंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति समाज में सभी के लिए आदर्श होते हैं. इनकी कथनी करनी में ज्यादा अंतर नहीं होता है. इन्हें आज सभी क्षेत्रों में सक्रियता दिखानी है. वातावरण में अनुकूलता बनी रहेगी. तर्कशीलता पर बल देंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में उत्साह बनाए रखेंगे. पेशेवर मामलों में अनुकूलन रहेगा. अन्य की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. कमतर लोगों से दूरी रखेंगे. सफलता प्रतिशत संवार पर रहेगा. पेशेवरता पर जोर बनाए रखेंगे. अवसरों पर ध्यान देंगे. पद प्रतिष्ठा के लिए संवेदनशील बने रहेंगे. अफवाहों पर भरोसा नहीं करेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों से समता व संतुलन बढ़ाएंगे. अपनी बात को मजबूती से कहेंगे. जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे. प्रेम पक्ष सुखद रहेगा. संबंधों में प्रभावी परिणाम बनेंगे. रिश्तों में शुभता रहेगी. निजी विषयों में में धैर्य दिखाएंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. स्वजनों का ख्याल रखेंगे. मित्रता मजबूत होगी.

हेल्थ एंड लिविंग- खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. अवसर भुनाएंगे. परिवार में सुख संरचना बनी रहेगी. ऊंचा मनोबल रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 9

फेवरेट कलर- पीला

एलर्ट्स- बड़ा सोचें. अहंकारी न हों. क्रोध से बचें. धैर्य दिखाएं.

