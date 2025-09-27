Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 27 September 2025: मूलांक 8 वालों के रिश्तों में सहनशीलता रहेगी, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

नंबर 8

27 सितंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 9 है. अंक 8 के लिए आज का दिन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में सहयोगी है. वाद विवाद बहस में पड़ने से बचेंगे. स्वजनों का सहयोग बनाए रखेंगे. पेशेवरों का समर्थन उत्साहित रखेगा. निजी मामलां में रुचि दिखाएंगे. अपनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. मित्र भरोसेमंद रहेंगे. आर्थिक विषयों में धैर्य व मनोबल से काम लेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन उच्च बना रहेगा. शनि के अंक 8 के व्यक्ति एकला चलो की नीति में विश्वास रखत हैं. स्वभाव अंतर्मुखी होता है. आज इन्हें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते रहना है. समता सामंजस्य बढ़ाएं. सबके हित की सोच रखेंगे. रुटीन व अनुशासन बढ़ाएं.

मनी मुद्रा- पेशेवरों से बेहतर तालमेल बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देंगे. चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. आवश्यक जानकारी मिल सकती हैं. लक्ष्य स्पष्ट बनाए रखेंगे. साझा प्रयासों में सक्रियता रहेगी. समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे. अतिउत्साह में नहीं आएंगे. रुटीन संवारेंगे. साहस पराक्रम बढ़ाएंगे. सजग रहेंगे.

पर्सनल लाइफ-घर परिवार में सहजता बढ़ाएंगे. रिश्तों में सहनशीलता रहेगी. मित्र संबंध सकारात्मक रहेंगे. परस्पर मिठास बढ़ाएंगे. अपनों से चर्चा बनाए रखेंगे. आत्मनियंत्रण बढ़ाएं. भेंट के लिए समय लेकर जाएं. निजी विषयों में रुचि रखेंगे. व्यक्तिगत मामलों में स्पष्ट रहेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- वाणी व्यवहार संवारेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. योग व्यायाम बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सबको साथ लेकर चलें. उत्साह बनाए रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 2 5 6 8 9

फेवरेट कलर- काला नीला

एलर्ट्स- प्रतिक्रिया में जल्दबाजी न करें. विनम्रता बनाए रहें. तैयारी रखें.

