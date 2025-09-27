Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 27 September 2025: मूलांक 7 वाले स्वयं पर ध्यान देंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

नंबर 7

27 सितंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 7 के लिए शुभदायक है. सभी को प्रभावित करेंगे. आर्थिक विषयों पर फोकस रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे. करियर कारोबार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन से जगह बनाएंगे. निजी मामलों में धैर्य बढ़ाएं. पेशेवर मामलों में आगे रहेंगे. कामकाजी अवसरों का लाभ उठाएंगे. आत्म सम्मान और उम्मीद बनाए रखेंगे. नपातुला जोखिम उठाएंगे . केतु के अंक 7 के व्यक्ति में सीखे हुए पर अमल करने की सूझबूझ होती है. तकनीक के जानकार व प्लानर होते हैं. आज इन्हें सक्षम जनों का सानिध्य बनाए रखना है. आस्था विश्वास रखें. व्यापार पर फोकस बढ़ाएंगे. अनुशासन बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- सूझबूझ से कार्यगति बढ़ाएंगे. आर्थिक मामले सहजता से गति लेंगे. नियंत्रित विषयों को आगे बढ़ाएंगे. प्रयोगो में सफल रहेंगे. इच्छित प्रस्ताव प्राप्त मिलेगे. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. अपेक्षा अनुरूप प्रदर्शन से उत्साहित रहेंगे. कामकाज में गति रहेगी. सहकर्मी विश्वस्त बने रहेंगे. कार्यव्यवस्था मजबूत रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- स्वजनों की इच्छाओं का सम्मान करेंगे. आपसी विश्वास बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण चर्चा वार्ता में उत्साह दिखाएंगे. व्यक्तिगत विषयों में अनुकूलता रहेगी. रिश्तों में रुचि बनाए रखेंगे. रिश्तों को मजबूती मिलेगी. स्वजनों का विश्वास रखेंगे. भावनात्मक विषयों में स्पष्टता बढ़ाएंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. सद्व्यवहार से आगे बढ़ेंगे. सुविधाओं में वृद्धि बनी रहेगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल बेहतर रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 6 7 9

फेवरेट कलर- लहसुनिया

एलर्ट्स- जिद व जल्दबाजी में न आएं. विवाद से बचें. कमतर से दूर रहें.

