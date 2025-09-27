Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 27 September 2025: मूलांक 6 वालों का उत्साह मनोबल बढ़ेगा, जानिए कैसा रहेगा दिन

नंबर 6

27 सितंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 6 के लिए मंगलकारी है. विविध प्रयासों में श्रेष्ठ स्थिति बनी रहेगी. करियर व्यापार पक्ष में बनेंगे. पेशेवरों और अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ेगा. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन में उत्साह दिखाएंगे. निजी मामलों में संवेदनशीलता बढ़ाएंगे. विशेष कार्यों को गति देंगे. शुभता का संचार रहेगा. लाभ प्रतिशत बढ़ेगा. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति भव्यता में विश्वास रखते हैं. वस्तुओं की अच्छी समझ होती है. कला कौशल में आगे रहते हैं. आज इन्हें लंबित कार्य आगे बढ़ाना है. सफलता के पुरजोर प्रयास बनाए रखें. प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

मनी मुद्रा- विभिन्न विषयों में पहल बनाए रखेंगे. पेशेवरें को अच्छी शुरूआत मिल सकती है. महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे.योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे. उद्योग व्यापार में क्षमता से अधिक लाभ होगा. अनुकूल वातावरण रहेगा. परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. तेज गति से लक्ष्य साधेंगे. योजनानुसार गति बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में सुख संवाद बनाए रखेंगे. प्रियजनों का ख्याल रखेंगे. परस्पर विश्वास रखेंगे. शुभता का संचार रहेगा. रिश्तों में सहजता रहेगी. विनम्रता बनाए रखेंगे. सामंजस्यता बढ़ाएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. बंधुजन मददगार होंगे. परिजनों को अनसुना न करें.

हेल्थ ऐंड लिविंग- साज संवार पर जोर होगा. व्यक्तित्व व्यवहार पर जोर देंगे. नियंत्रित आचरण रखेंगे. जीवनस्तर आकर्षक बना रहेगा. गरिमा बढाएंगे. उत्साह मनोबल बढ़ेगा. स्वास्थ्य सुधरेगा.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- रॉयल ब्लू

एलर्ट्स- विनम्रता व सतर्कता से काम लें. गलतियां नजरअंदाज करें. ढिलाई से बचें.



