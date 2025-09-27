Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 27 September 2025: मूलांक 4 वाले सूझबूझ से काम लेंगे, सतर्कता बढ़ाएं

नंबर 4

27 सितंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 4 के लिए मध्यम फलकारक है. मित्रगण सहायक होंगे. जोखिम उठाने से बचेंगे. योजनाओं के संचालन के पूर्व में उचित विचार अवश्य करें. करियर कारोबार में सक्रियता बनाए रखें. सबके साथ सहयोग और सामंजस्य से आगे बढ़ें. लाभ प्रतिशत सामान्य रहेगा. राहू के अंक 4 के व्यक्ति बौद्धिकता में आगे होते हैं. तेज बदलाव के विषयो में रुचि रखते हैं. इनकी गतिविधियों को समझना कठिन होता है. आज इन्हें व्यक्तिगत हितों पर ध्यान देना है. रुटीन पर जोर रखेंगे. व्यवहार में बड़प्पन बनाए रहें. संबंधों का संरक्षण करें. सजगता से काम लें. रिश्ते बेहतर बने रहेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में रुटीन ररखें. वाणिज्यिक कार्यों पर ध्यान दें. व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखें. जिम्मेदारों का साथ पाएंगे. प्रभावशाली लोंगों से भेंट होगी. गतिविधियां सामान्य रहेंगी. व्यापार संवारने में सक्रिय रहेंगे. आर्थिक लाभ औसत रहेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. सतर्कता बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- मन की बात कहने में संकोच बना रहेगा. उचित समय का इंतजार करेंगे. धैर्य बनाए रखें. चर्चा संवाद सफल रहेंगे. मित्रगण सहयोगी होंगे. प्रेम संबंधों में शुभता बनी रहेगी. संपर्क संवाद सहज रहेगा. अतिथियों का स्वागत सत्कार रखेंगे. स्वजनों को समय देंगे. निजता पर जोर होगा.

हेल्थ ऐंड लिविंग- जीवनशैली प्रभावशाली बनी रहेगी. संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. खानपान में अच्छा रहेगा. स्वास्थ्य सुधार में रहेगा. उत्साह मनोबल से आगे बढ़ेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7

फेवरेट कलर- ग्रे कलर

एलर्ट्स- ठग से बचें. बहस विवाद को टालें. विनय विवेक बनाए रखें.

