Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 27 October 2025: अनजान सें सावधानी बनाए रखें, कौशल और कार्यक्षमता संवारेंगे

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 27 अक्टूबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 1 है. अंक 9 के लिए आज का दिन भाग्य संवारने में सहयोगी है. करियर कारोबार में उच्च स्थिति बनाए रखेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. आर्थिक वाणिज्यिक कार्यों में सफलता मिलेगी. महत्वपूर्ण मामले संवार पर बने रहेंगे. अधिकतर मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. सभी का साथ सहयोग बना रहेगा. भेंटवार्ता में स्पष्टता बढ़ाएंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति दुश्मन के समक्ष डटकर खड़े रहने का साहस रखते हैं. रणभूमि में पीठ नहीं दिखाते हैं. योद्धा होते हैं. आज इन्हें बहस विवाद और जल्दबाजी से बचना है. चर्चा संवाद में सजगता बढ़ाएंगे. परस्पर सहयोग का भाव रखेंगे. संकोच दूर होगा.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में संवार आएगा. पेशेवर जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. नियमों का अनुसरण रखेंगे. सीख सलाह पर अमल बढ़ाएंगे. विभिन्न कार्यों में गति बनी रहेगी. अनजान सें सावधानी बनाए रखें. कौशल और कार्यक्षमता संवारेंगे. अनुभव से सफलता बनेगी. कामकाजी विषयों को साधेंगे.

पर्सनल लाइफ- मित्रों का साथ समर्थन बढ़त पर रहेगा. परिजन सहयोगी होंगे. प्रेम संबंध अपेक्षा के अनुरूप बनेंगे. निजी विषयों में अतिउत्साह से बचेंगे. रिश्तों में अनुकूलता रखेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में धैर्य विश्वास बनाए रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. प्रिय की सुनें. मितभाषी रहेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- रहन सहन उम्दा रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. गोपनीयता पर बल रखेंगे. नीति नियम अपनाएंगे. मनोबल ऊंचा रखें. स्वास्थ्य पर फोकस बढ़ाएंगे. परिवार में सामंजस्य रहेगा. रुटीन रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 9

फेवरेट कलर्स- रेड रोज

एलर्ट्स- नियम बनाए रखें. अनुशासन बढ़ाएं. अफवाह से बचें.

