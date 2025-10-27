Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 27 October 2025: लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा, विभिन्न कार्यों में सामंजस्य रखेंगे

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 27 अक्टूबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 1 है. अंक 8 के लिए आज का दिन शुभदायक है. योजनानुसार कार्यगति बेहतर बनाए रखेंगे. धर्म पालन पर जोर होगा. पेशेवर हितलाभ प्राप्त करेंगे. नियमित योजनाओं में सीख सलाह पर अमल बढ़ाएंगे. पेशेवर स्थिति सकारात्मक रहेगी. आर्थिक वाणिज्यिक विषयों में संतुलन से आगे बढेंगे. नियमों का पालन रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. परिवार के लोगों से तालमेल बढ़ाएगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति में अहंकार न बराबर होता है. औरों के लिए संघर्ष में पीछे नहीं हटते हैं. आज इन्हें संपर्क संवाद संवारना है. लाभ बेहतर बनाए रखेंगे. साहस पराकम से कार्य साधेंगे. कार्यक्षमता संवारेंगे. तेजी बनी रहेगी.

मनी मुद्रा- कारोबारी गतिविधियों में पहल बढ़ाएंगे. कामकाज को नियंत्रित रखेंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा. विभिन्न कार्यों में सामंजस्य रखेंगे. अवसरों का लाभ लेंगे. सहयोगियों पर भरोसा बढ़ेगा. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. सक्रियता सामंजस्य बनाए रखेंगे. अड़चनों को दूर करेंगे. पेशेवर मित्रों का समर्थन रहेगा. अनुबंध पक्ष में बनेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में सहजता बनाए रहेंगे. निजी विषयों में बड़प्पन दिखाएंगे. जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे. सीख सलाह पर अमल रखेंगे. वचन वादा पूरा करेंगे. रिश्तों का सम्मान रखेंगे. परस्पर साथ समर्पण से काम लेंगे. निजी चर्चाओं में रुचि रहेगी. समय साझा करेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- कार्यगति नियंत्रित रहेगी. अन्य की भावनाओं का सम्मान रखेंगे. संतुलन बढ़ाएंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. मित्र मददगार होंगे. उत्साह मनोबल बना रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर- वाटर ब्लू

एलर्ट्स- सकारात्मकता बनाए रखें. व्यर्थ विचारों से दूर रहें. ठगी से बचें.

---- समाप्त ----