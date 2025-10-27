Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 27 October 2025: लक्ष्य पर फोकस रहेगा, अवसरों को भुनाएंगे

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 27 अक्टूबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 1 है. अंक 7 के लिए आज का दिन मंगलकारी है. चहुंओर शुभता और श्रेष्ठता बढ़ी रहेगी. कार्य व्यापार में तेज गति से आगे बढे़ंगे. लाभ प्रभाव बढ़त पर बना रहेगा. पेशेवर मामलों में स्पष्ट रहेंगे. घर परिवार में आनंद से रहेंगे. सुख सौख्य व संतुलन बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में नियंत्रित गति रहेगी. धैर्य धर्म बनाए रखेंगे. सूझबूझ से रास्ते बनेंगे. लोगों की बातों में आने से बचेंगे. अन्य पर भरोसा नहीं करें. केतु के अंक 7 के व्यक्ति अपनी योग्यताओं और क्षमताओं में विश्वास बनाए रखते हैं. मेहनत से जगह बनाते हैं. आज इन्हें तेजी बनाए रखना है. ज्ञान अनुभव पर जोर देना है. सकारात्मकता बनी रहेगी.

मनी मुद्रा- विभिन्न कारोबारी मामलों में उत्साह दिखाएंगे. करियर एवं सेवाक्षेत्र में प्रभावी बने रहेंगे. आर्थिक विषयों में आगे रहेंगे. तेज गति से कामकाज साधेंगे. सहकर्मी सहयोगी होंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे. प्रतिस्पर्धा पर जोर रखेंगे. कार्य प्रदर्शन में संवार रहेगा. लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा.

पर्सनल लाइफ- सबसे प्रेम और स्नेह बनाए रहेंगे. घर परिवार में सुख सौख्य का संचरण बना रहेगा. भावनात्मक प्रयासों में सफलता मिलेगी. संबंधों में आकर्षण बढ़ेगा. रिश्तों में संवार बना रहेगा. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. बंधुजन मददगार होंगे. परिजनों संग सुखद पल बिताएंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- बड़प्पन से काम लेंगे. भावनात्मक गतिविधियों में आगे होंगे. घर में शुभता रहेगी. जीवनस्तर आकर्षक बनेगा. गरिमा गोपनीयता बढाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 7 8 9

फेवरेट कलर्स- मेंहंदी कलर

एलर्ट्स- वाद विवाद में न आएं. अनजान पर भरोसा न करें . व्यवहारिक रहें.

---- समाप्त ----