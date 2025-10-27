Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 27 October 2025: परिवार में शुभता रहेगी, प्रियजन प्रसन्न रहेंगे

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 27 अक्टूबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 1 है. अंक 6 के लिए आज का दिन औसत शुभ है. सभी मामलों में संयम बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में संतुलित प्रदर्शन रहेगा. रुटीन पर ध्यान देंगे. लक्ष्यों को सहजता से हासिल करेंगे. पेशेवरजन फोकस रखेंगे. सभी से तालमेल बढ़ेगा. आर्थिक विषयों में निरंतरता बनाए रहें. स्वास्थ्य संकेतों पर नजर रखें. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति की वस्तु की क्वालिटी को पहचानने समझ अच्छी होती है. भावनात्मक प्रदर्शन में तेज होते हैं. आज इन्हें कामकाज में निरंतरता बनाए रखना है. व्यवसायिक लाभ बढ़ाने पर जोर देना है. पद प्रतिष्ठा पर बढ़ाएंगे. सबका साथ बना रहेगा. ऊर्जा उत्साह बना रहेगा.

मनी मुद्रा- पेशेवरों से जुड़ाव रखेंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. वाणिज्यिक समझ बढ़ाएं. सामंजस्यता और अनुशासन बढ़ाएं. भेंटवार्ता पर ध्यान दें. सभी से तालमेल रहेगा. प्रदर्शन अच्छा रहेगा. तैयारी बेहतर बनाए रहेंगे. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा. हित संवार पर रहेगा. कार्यक्षेत्र में समय दें. योजनाओं की गति बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- स्वजनों से संबंध प्रगाढ़ होंगे. आयोजन से जुड़ेंगे. प्रिय के प्रति झुकाव बढ़ेगा. भेंट व मनोरंजन के अवसर बनेंगे. स्पष्टता से बात रखेंगे. घरेलू मामले हल होंगे. परिवार में शुभता रहेगी. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. करीबी सहयोगी बने रहेंगे. संवाद संवार पाएगा.

हेल्थ ऐंड लिविंग- व्यवहार में मधुरता रखेंगे. साज संवार बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. जीवनशैली संवार पाएगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल बढ़ा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- सिल्वर

एलर्ट्स- फोकस रखें. विवाद बहस से बचें. नकारात्मकता त्यागें.

---- समाप्त ----