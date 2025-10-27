Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 27 October 2025: मौके भुनाने का प्रयास रखेंगे, पेशेवर प्रस्ताव प्राप्त होंगे

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 27 अक्टूबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 1 है. अंक 4 के लिए आज का दिन पेशेवर मामलों में अधिक हितप्रद है. कार्यक्षेत्र में शुभता और संवार बनाए रखेंगे. लक्ष्य के प्रति संवेदनशीलता बनी रहेगी. करियर व्यवसाय में उत्साह रखेंगे. करीबियों का सहयोग पाएंगे. सूझबूझ सजगता से आगे बढ़ेंगे. वाद विवाद और बहस में नहीं आएंगे. अतार्किक कार्यों से दूर रहें. जल्दबाजी न दिखाएं. धैर्य और धर्म का पालन करें. राहु के अंक 4 के व्यक्ति तेज आंकलन करने और उसके अनुरूप निर्णय लेने में सक्षम होते हैं. अवसर भुनाने का भाव बना रहता है. आज इन्हें जिद व भावावेश में आने से बचना है. विनम्रता बनाए रखें. अनुशासन पर जोर बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में तेजी बनी रहेगी. पहल और पराक्रम बनाए रखेंगे. कामकाज पर ध्यान देंगे. कार्ययोजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. लंबित कार्य समय से पूरे करेंगे. मौके भुनाने का प्रयास रखेंगे. पेशेवर प्रस्ताव प्राप्त होंगे. पद प्रतिष्ठा पूर्ववत् रहेगी. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. संसाधनों पर ध्यान देंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह में सहज स्थिति रहेगी. व्यक्तिगत विषयों में रुचि दिखाएंगे. संपर्क संवाद बनाए रहेंगे. सहकर्मी व मित्र सहायक होंगे. जल्दबाजी में भरोसा नहीं करें. निजी संबंध संवारेंगे. मन का मामले पक्ष में रहेंगे. अपनों को अनदेखा न करें. रिश्तों स्पष्टता बनाए रहेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- सतर्कता से आगे बढ़ेंगे. जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे. सहयोग का भाव रखें. ऊर्जावान बने रहेंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 6 7 8

फेवरेट कलर- सफेद चंदन

एलर्ट्स- व्यर्थ मामले नजरअंदाज करें. लापरवाही व दबाव से बचें.

