Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 27 October 2025: रिश्तों की अनदेखी से बचेंगे, संबंधों को संवारेंगे

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

नंबर 2- 27 अक्टूबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 1 है. अंक 2 के लिए आज का दिन सकारात्मक संवाद को बनाए रखेगा. अवसरों को भुनाने की कोशिश रहेगी. मित्रों का समर्थन बना रहेगा. वाणिज्यिक सफलताएं पाएंगे. सरलता सहजता से आगे बढ़ेंगे. लक्ष्य पूरे करेंगे. स्वास्थ्य साधारण से अच्छा रहेगा. जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति भावाव्यक्ति में तेज होते हैं. लोगों को बढ़चढ़कर सहयोग करते हैं. व्यवहारिक थोड़े कम होते हैं. आज इन्हें फोकस बनाए रखना है. अन्य के दबाव में न आएं. सोच समझकर सौदे करें. बड़ों की आज्ञा मानें. विविध उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे. संबंधों पर ध्यान देंगे. सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा.

मनी मुद्रा- कार्ययोजनाओं को अपेक्षित गति देंगे. प्रबंधन विषयों में सहज रहेंगे. सूझबूझ से कामकाज आगे बढ़ाएंगे. नीति नियम के अनुरूप चलेंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. सोच बड़ी बनाएंगे. पूर्वाग्रह से बचेंगे. आत्मनियंत्रण पर जोर देंगे. व्यवस्था बल पाएगी. सक्रियता से काम लेंगे. वाणिज्यिक लाभ संवरेगा.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह में विश्वास बना रहेगा. चर्चा संवाद में सहजता बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. मित्र मददगार होंगे. प्रियजनों का विश्वास बना रहेगा. निजी मामलों में रुचि बढ़ेगी. रिश्तों की अनदेखी से बचेंगे. भावनात्मक प्रसंग पूर्ववत् रहेंगे. संबंधों को संवारेंगे. भ्रमण के मौके बनेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- हित संरक्षण पर ध्यान देंगे. खानपान आकर्षक होगा. सभी का सम्मान रखेंगे. भव्यता में वृद्धि होगी. साज सज्जा बनाए रहेंगे. विनम्र व शांत रहेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 5 7 8 9

फेवरेट कलर- गुलाबी

एलर्ट्स- संतुलन बढ़ाएं. दबाव में न आएं. बड़प्पन बढाएं.

---- समाप्त ----