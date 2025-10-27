scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 27 October 2025: आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, विविध प्रयासों में उत्साह दिखाएंगे

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 27 October 2025: आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. विविध प्रयासों में उत्साह दिखाएंगे. लंबित योजनाओं को गति देंगे. अपेक्षित हितलाभ संभव हैं. पेशेवरों का सहयोग रहेगा. साझीदारी में रुचि रखेंगे.

one horoscope
मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 27 अक्टूबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 1 के लिए हर क्षेत्र में अनुकूलता का वातावरण बनाए रहेगा. सभी मामलों में इच्छित गति आएगी. साहस पराक्रम से अपनी जगह बनाएंगे. कला प्रदर्शन के अवसर बनेंगे. सहकारिता व सामंजस्यता रहेगी. सूझबूझ से काम लेंगे. आर्थिक मामलों में उत्साह रहेगा. विनम्रता से आगे बढ़ेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति में औरों का हित करने का भाव होता है. लोग इनके संरक्षण में आत्मविश्वास बनाए रखते हैं. अवसर मिलने पर तेजी से उभरकर सामने आते हैं. आज इन्हें कार्यगति बढ़ाना है. लाभ प्रभाव बनाए रखेंगे. अनुशासन अनुपालन बढ़ाएंगे. विनम्रता से काम लेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में उछाल रहेगा. कार्यक्षेत्र में सहभागिता बढ़ाएंगे. आर्थिक मामले संवारेंगे. संपर्क संवाद बेहतर होगा. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. विविध प्रयासों में उत्साह दिखाएंगे. लंबित योजनाओं को गति देंगे. अपेक्षित हितलाभ संभव हैं. पेशेवरों का सहयोग रहेगा. साझीदारी में रुचि रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- निजी संबंधों में अनुकूलता रहेगी. परिजनों से संवाद व तालमेल बढ़ाएंगे. मित्रगण उत्साहित बने रहेंगे. करीबियों का सहयोग मिलेगा. हर्ष आनंद से समय बीतेगा. उत्साहित रहेंगे. भावनात्मक मामले पक्ष में बनेंगे. सबको जोड़ेंगे. रिश्तों पर फोकस बढ़ा हुआ रहेगा.

हेल्थ ऐंड लिविंग- पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. सबका सम्मान करेंगे. अतिथि आगमन होगा. खानपान पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य संवार पाएगा. साज सज्जा बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर- डीप पिंक

एलर्ट्स- लोभ में न आएं. अनजान से दूर रहें. सद्भावना रखें.

