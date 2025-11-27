Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 27 November 2025: इच्छित सफलता मिलेगी, लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 27 नवंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. अंक 9 के लिए आज का दिन श्रेष्ठ फलदायी है. वाणिज्यिक विस्तार की संभावनाओं को बल मिलेगा. महत्वपूर्ण मामले संवार पाएंगे. जिम्मेदारियों को समय से निभाएंगे. परिजनों और करीबियों का साथ विश्वास पाएंगे. बड़े प्रयासों के लिए प्रेरित होंगे. योजनाओं को गति देंगे. आर्थिक वाणिज्यिक कार्यों में सफलता मिलेगी. पेशेवर प्रदर्शन संवारेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति कार्य की पूर्णता पर ही आराम करते हैं. जिम्मेदारी निभाने में आगे रहते हैं. आज इन्हें लक्ष्य साधना है. स्पष्टता और कार्यगति बढ़ाए रखना है. पद प्रभाव बनाए रखेंगे. अनुशासन अनुपालन बढ़ाएंगे. विनम्रता बनाए रहेंगे.

मनी मुद्रा- सभी का साथ एवं सहयोग प्राप्त होगा. व्यापार में स्पष्टता बढ़ाएंगे. उल्लेखनीय कार्यों को गति देंगे. विविध प्रयासों में उत्साह दिखाएंगे. इच्छित सफलता मिलेगी. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. साझीदारी में रुचि रखेंगे. सहभागिता बढ़ाएंगे. आर्थिक मामले संवरेंगे. संपर्क संवाद बेहतर होगा.

पर्सनल लाइफ- परिजनों के संग जरूरी जानकारियां बांटेंगे. घर परिवार में सुखद क्षण बनेंगे. अपनों से तालमेल बढ़ाएंगे. प्रेम संबंधों में उत्साहित रहेंगे. मित्रों का सहयोग मिलेगा. भावनात्मक मामले पक्ष में बनेंगे. सबको जोड़ने में सफल होंगे. रिश्तों में फोकस बढ़ेगा. त्याग का भाव रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- उपलब्ध अवसरों का लाभ लेंगे. पहल बनाए रखेंगे. सबका सम्मान करेंगे. अतिथि आएंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य संवार पाएगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- सिंदूरी

एलर्ट्स- नियमों का पालन करें. अनुशासन अपनाएं. अफवाह से बचें.

