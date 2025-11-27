Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 27 November 2025: सीख सलाह पर अमल बढ़ाएंगे, अनुभव से सफलता बनेगी

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

और पढ़ें

नंबर 8- 27 नवंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. अंक 8 के लिए आज का दिन हितवर्धक है. आर्थिक विषयों में बेहतर रहेंगे. पेशेवर भरोसा बनाए रखेंगे. भावनात्मक मामलों में स्पष्ट रहेंगे. धैर्य व सूझबूझ से रास्ते बनाएंगे. लोगों की बातों में नहीं आएंगे. जल्द किसी पर भरोसा नहीं करेंगे. धर्म पालन बनाए रखेंगे. बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगे. कामकाज में सकारात्मक परिणाम बनेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति सहज होते हैं. अन्य की गलतियों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ते हैं. आज इन्हें चर्चा संवाद में सजगता बढ़ाना है. परस्पर सहयोग का भाव बनाए रखेंगे. अनजान सें सावधान रहेंगे. मान सम्मान बनाए रखेंगे. कामकाज में संतुलन बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में अवसर बढ़ेंगे. उम्मीद से अच्छा पद प्रभाव बना रहेगा. पेशेवरता और कार्यक्षमता संवारेंगे. करियर व्यापार नियम अनुशासन बनाए रखेंगे. सीख सलाह पर अमल बढ़ाएंगे. अनुभव से सफलता बनेगी. कामकाजी विषय साधेंगे. कार्य प्रबंधन पर जोर रखेंगे. मितभाषी बने रहें. संकोच कम होगा.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- मन के मामले सुखप्रद रहेंगे. रिश्तों में अनुकूलन बनाए रहेंगे. मित्रों का साथ बना रहेगा. परिवार सहयोगी होगा. प्रेम में अति उत्साह से बचेंगे. रिश्तों में उत्साह रखेंगे. व्यक्तिगत संबंध सामान्य बने रहेंगे. धैर्य विश्वास बनाए रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- रहन सहन पर ध्यान देंगे. गरिमा गोपनीयता अपनाएंगे. मनोबल ऊंचा रखें. स्वास्थ्य पर फोकस बढ़ाएं. परिवार में सामंजस्य रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर्स- पीला

एलर्ट्स- संवाद में स्पष्ट रहें. नए लोगों पर जल्द भरोसा न करें. व्यवहारिक रहें.

---- समाप्त ----