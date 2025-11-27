Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 27 November 2025: तेजी की सोच रखेंगे, भेंटवार्ता पर ध्यान देंगे

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

और पढ़ें

नंबर 7- 27 नवंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. अंक 7 के लिए आज का दिन शुभ सूचनाओं को बढ़ाने वाला है. कार्य प्रदर्शन बेहतर बनाए रखेंगे. वरिष्ठजन व सहकर्मी सहयोगी बने रहेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक संतुलन बल पाएगा. नीति नियमों का पालन रखेंगे. फोकस बढ़ा रहेगा. नए लोगों से तालमेल बढ़ाएगे. लाभ प्रतिशत संवार पाएगा. हितकर परिणाम बने रहेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति जीवट होते हैं. संघर्ष में टिके रहते हैं. अपनी जगह आसानी से नहीं छोड़ते हैं. आज इन्हें हितलाभ बढ़ाने पर जोर बनाए रखना है. पद प्रतिष्ठा पर बल देंगे. परिवार का साथ सहयोग बना रहेगा. निस्वार्थता बढ़ेगी. लक्ष्यों को साधेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक विषयों में रुचि दिखाएंगे. हितलाभ संवार पर रहेगा. कार्यक्षेत्र से अधिकाधिक जुड़ाव रखेंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. वाणिज्यिक समझ बढ़ेगी. तेजी की सोच रखेंगे. भेंटवार्ता पर ध्यान देंगे. सभी से तालमेल रहेगा. व्यक्त्तिगत प्रदर्शन अच्छा रहेगा. कार्ययोजनाएं गति लेंगी. संकोच में कमी आएगी.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- परिवार में सुख सौख्य रहेगा. प्रियजनों से तालमेल बढ़ेगा. आनंद के अवसर बनेंगे. अपनों संग सुख बांटेंगे. आत्मविश्वास और स्पष्टता रखेंगे. निजी मामले हल होंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. संबंध प्रगाढ़ होंगे. उत्सव आयोजन से जुड़ेंगे. प्रियजन के प्रति झुकाव बढ़ेगा. करीबी सहयोगी रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यवहार में मधुरता रखेंगे. साज संवार बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. जीवनशैली संवार पाएगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 7 9

फेवरेट कलर- लहसुनिया

एलर्ट्स- सजगता रखें. सात्विकता पर जोर दें. ठगों से बचाव रखें.

---- समाप्त ----